«Uno más»: Fico Gutiérrez lanzó mensaje tras nuevo proceso contra Daniel Quintero

Resumen: Fico Gutiérrez reaccionó en X al anuncio disciplinario contra Daniel Quintero y recordó su compromiso de denunciar. El expediente se refiere a presunta participación en política como superintendente de Salud y no constituye una sanción definitiva.

Fico Gutiérrez reaccionó al nuevo anuncio disciplinario relacionado con Daniel Quintero con un mensaje en el que recordó su compromiso de denunciar ante las autoridades. El alcalde de Medellín compartió en X una publicación sobre el llamado a juicio disciplinario del exmandatario y abrió su comentario con dos palabras: «Uno más».

La reacción fue publicada en la mañana de este martes 3 de noviembre. En ella, el mandatario insistió en que ha llevado sus denuncias a las instancias correspondientes para que se establezcan responsabilidades. Su pronunciamiento acompañó una información sobre la actuación de la Procuraduría, conocida durante las primeras horas del día.

«Creyeron que el robo que le hicieron a Medellín iba quedar en la impunidad», escribió el alcalde. Luego agregó: «Yo me comprometí en denunciar todo para que respondieran ante la justicia y así lo he hecho».

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¿Qué dijo Fico Gutiérrez sobre el anuncio de la Procuraduría?

El mensaje del alcalde puso el acento en su decisión de denunciar y en que los hechos que ha señalado sean examinados por las autoridades. La frase «Uno más» encabezó la publicación con la que compartió la noticia sobre Quintero, sin desarrollar en ese trino los detalles del expediente disciplinario.

Fico Gutiérrez citó una publicación de El Colombiano que anunciaba el llamado a juicio disciplinario del exalcalde. Su comentario quedó así vinculado a esa noticia, aunque las expresiones del mandatario sobre el manejo de Medellín y el motivo concreto del proceso deben distinguirse.

El expediente anunciado corresponde a la presunta participación indebida en política de Quintero cuando fue superintendente Nacional de Salud. No se trata, en esta actuación, de una decisión que declare probado un robo a Medellín. La referencia del alcalde a ese tema forma parte de su pronunciamiento político y debe leerse como una afirmación suya.

¿Por qué fue formulado el pliego de cargos a Daniel Quintero?

La Procuraduría formuló cargos por una entrevista difundida a través de TikTok en el marco de la segunda vuelta presidencial de 2026. Según el organismo de control, el entonces funcionario habría expresado su apoyo a un candidato y rechazado de manera explícita al otro.

El cuestionamiento se refiere a su condición de servidor público en ese momento. La entidad planteó que esa conducta pudo afectar los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. Se trata de la valoración del ente disciplinario dentro de la actuación y no de una responsabilidad establecida mediante un fallo definitivo.

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La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo. Esa calificación acompaña la formulación de cargos, pero no equivale por sí misma a una destitución, una inhabilidad ni otra sanción definitiva contra Quintero en este expediente.

El proceso se relaciona con su paso por la Superintendencia de Salud y debe diferenciarse de otras investigaciones que han involucrado a personas del entorno del exalcalde de Medellín. La determinación de una eventual responsabilidad está sujeta al trámite disciplinario y al ejercicio de su derecho de defensa.

La reacción de Fico Gutiérrez se concentró, por su parte, en reiterar que mantiene su compromiso de acudir a la justicia. «Así lo he hecho», cerró el mandatario en su publicación, en la que dejó constancia de su postura frente al anuncio conocido este martes.

El trino conserva las palabras con las que el alcalde se refirió al anuncio. La noticia que compartió y su comentario permiten identificar qué decisión motivó la reacción, sin confundir la formulación de cargos con el resultado final que pueda tener el proceso.