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¡Les quemaron la moto! Presuntos fleteros que azotaban La Bayadera fueron capturados

Dos presuntos fleteros que azotaban La Bayadera fueron atrapados junto a la iglesia del Perpetuo Socorro, en Palacé, y les quemaron la moto, según un video.

Publicado por: SoloDuque

¡Les quemaron la moto! Presuntos fleteros que azotaban La Bayadera fueron capturados
Foto: Redes Sociales
¡Les quemaron la moto! Presuntos fleteros que azotaban La Bayadera fueron capturados

Resumen: Dos presuntos fleteros que azotaban el sector de La Bayadera, en el centro de Medellín, habrían sido capturados cerca de la iglesia del Perpetuo Socorro, en Palacé, y les quemaron la moto, según un video que circula en redes sociales.

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Una moto terminó envuelta en llamas en el sector de Palacé, en Medellín, luego de que dos hombres, señalados de ser fleteros, fueran capturados cerca de la iglesia del Perpetuo Socorro, según se conoció a través de un video que circula en redes sociales.

De acuerdo con lo que se dice en el registro, los dos presuntos delincuentes habrían estado azotando el sector de La Bayadera, en el centro de la ciudad, una zona de gran afluencia de personas y comercio. Tras su captura, les quemaron la moto.

Los fleteros son delincuentes que siguen a personas que acaban de retirar dinero o de hacer una transacción para asaltarlas más adelante, casi siempre desde una motocicleta. Es una modalidad que se ha conocido en varias zonas del centro de Medellín.

Las imágenes que circulan en redes muestran la moto en llamas en plena vía, con motociclistas y otros vehículos transitando alrededor.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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