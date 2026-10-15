Resumen: Dos presuntos fleteros fueron capturados en Medellín tras robar a un hombre que salió de un banco. Las cámaras del 123 identificaron la moto y se activó un plan candado.

¡Creyeron que tenían asegurada la plata! Cámaras en Medellín delataron a dos fleteros en moto

Dos presuntos fleteros fueron capturados en Medellín después de intentar robar a un ciudadano que acababa de salir de una entidad bancaria. La reacción de la Policía y el apoyo de las cámaras del 123 permitieron activar un plan candado y cerrarles el paso a los señalados, que habían huido en una motocicleta tras cometer el hurto.

Según la información entregada por las autoridades, los hombres habrían seguido a la víctima desde que salió del banco. De acuerdo con lo establecido, su objetivo era quedarse con el dinero que creían que el ciudadano había retirado.

Mientras lo seguían, vieron cuando el hombre guardó dos talonarios en su bolso. Desde ese momento asumieron que allí llevaba el dinero sacado de la entidad bancaria y decidieron actuar.

Lo intimidaron con un arma de fuego y lo despojaron de sus pertenencias. Luego huyeron en una motocicleta con lo que acababan de robar.

Para el ciudadano, lo que había empezado como una diligencia bancaria terminó en un momento de angustia, al verse amenazado con un arma en plena calle.

Así funcionó el plan candado

Lo que no esperaban los presuntos fleteros era que su recorrido quedara registrado. Las cámaras del 123 y el sistema de reconocimiento de placas LPR lograron identificar la motocicleta en la que escapaban.

Gracias a ese registro, los uniformados contaron con un dato clave para la búsqueda: la identificación del vehículo en el que se movilizaban los dos hombres después del robo.

Con esa información, las autoridades activaron un plan candado, una estrategia que coordina a las unidades policiales para cerrar las posibles rutas de escape y ubicar a los sospechosos en el menor tiempo posible.

El seguimiento tecnológico, sumado a la rápida reacción de los uniformados, permitió interceptar a los dos hombres antes de que se alejaran con el botín.

En el operativo, ambos fueron capturados en flagrancia. Es decir, fueron sorprendidos poco después de cometer el delito, con elementos que los relacionarían directamente con el hurto.

Durante el procedimiento, los policías incautaron un arma de fuego. Además, recuperaron el bolso de la víctima, los dos talonarios y un teléfono celular.

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Los dos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá definir su situación judicial. Deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, e intimidación o amenaza.

El primero de esos delitos está relacionado con el robo de las pertenencias de la víctima. El segundo tiene que ver con el arma de fuego incautada durante el operativo, y el tercero, con las amenazas que habrían usado para someter al ciudadano.

Como en todo proceso penal, los señalados conservan la presunción de inocencia mientras un juez evalúa las pruebas y decide sobre su responsabilidad en los hechos.

Esta vez, lo que los presuntos fleteros creían que era dinero en efectivo resultó ser dos talonarios, que finalmente fueron recuperados junto con el resto de las pertenencias de la víctima.

El episodio también muestra el papel de las herramientas tecnológicas en la reacción de las autoridades. Las cámaras del 123 y los lectores de placas LPR permitieron seguir la ruta de la motocicleta y facilitaron que los uniformados llegaran hasta los sospechosos.

Sin esa identificación del vehículo, ubicar a los responsables habría sido más difícil, pues huyeron en moto inmediatamente después del robo.

De esta manera, la vigilancia desde las cámaras y el trabajo de las patrullas en la calle se complementaron para que el caso no quedara en la impunidad.

Para la víctima, el operativo significó recuperar sus pertenencias poco después de haber sido intimidada con un arma de fuego en plena vía.

Por ahora, los dos capturados permanecen a disposición de la Fiscalía, mientras avanza el proceso por los delitos que se les imputan.

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