Titiribí: dos capturados con herramientas hurtadas avaluadas en $3 millones

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Resumen: Dos hombres que se movilizaban en un camión fueron capturados en el sector La Siria de Titiribí con herramientas y equipos eléctricos hurtados, avaluados en tres millones de pesos.

Dos hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de hurto en el sector La Siria, zona rural del municipio de Titiribí, en el suroeste de Antioquia.

El procedimiento se registró el viernes 16 de octubre de 2026 y estuvo a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, en el marco del Plan Cosecha.

Según el comunicado del Departamento de Policía Antioquia, firmado por el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante de esa unidad, durante el operativo fueron recuperadas herramientas y equipos eléctricos avaluados en tres millones de pesos.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los dos capturados se movilizaban en un camión al momento del procedimiento. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir su situación judicial como presuntos responsables del delito de hurto.

Este no es el único golpe contra el hurto en Titiribí en los últimos días. Días atrás, la Policía capturó a seis hombres señalados de hurtar una torre de telecomunicaciones en el mismo municipio.

Las herramientas y equipos recuperados también quedaron a disposición de las autoridades para su posterior devolución a los propietarios, una vez se adelanten las verificaciones del caso.