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Resumen: Capturaron a alias ‘DT’, un hombre de 39 años que sería integrante de una estructura criminal, durante un operativo en zona rural de Concordia. En el procedimiento fueron incautados un revólver calibre .38 y seis cartuchos

Cayó ‘DT’ en Concordia: lo agarraron con un revólver y munición en plena zona rural

En medio de los operativos de seguridad desplegados durante el Plan Cosecha “Juntos por Antioquia”, las autoridades reportaron la captura de un hombre de 39 años, conocido con el alias de ‘DT’, en una zona rural de Concordia, Antioquia.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ejército, con participación de integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Las unidades adelantaban actividades de prevención y control cuando lograron detener al señalado.

Durante la intervención, las autoridades encontraron en su poder un revólver calibre .38 y seis cartuchos correspondientes a esa misma munición. Los elementos fueron incautados y quedaron a disposición de las autoridades judiciales como parte del proceso.

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Según la información recopilada por los investigadores, ‘DT’ estaría presuntamente vinculado con la estructura criminal denominada “El Salacho”.

La hipótesis de las autoridades señala que el hombre tendría una función relacionada con la distribución de sustancias estupefacientes en la vereda Casa Grande, jurisdicción de Concordia.

Tras la captura, el hombre fue trasladado y dejado a disposición de la autoridad judicial competente, junto con el arma y la munición incautadas, para que avance el proceso correspondiente.

La Policía indicó que las acciones hacen parte de las labores que se desarrollan en el Suroeste antioqueño para fortalecer la seguridad durante la temporada de cosecha y atender posibles hechos que afecten la convivencia en las zonas rurales.

Las autoridades recordaron que las actuaciones contra el capturado deberán desarrollarse bajo las garantías constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia mientras la justicia determina su situación jurídica.

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