¡Siguen invadiendo el Cerro Quitasol! Autoridades encontraron 10 construcciones ilegales

Resumen: La Alcaldía de Bello realizó un nuevo operativo en el Cerro Quitasol para frenar las construcciones ilegales que afectan este importante ecosistema. Durante la intervención fueron suspendidas 10 obras, se incautaron materiales de construcción, se impusieron tres comparendos ambientales y fue inmovilizada una motocicleta. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo este patrimonio natural.

Las autoridades de Bello realizaron un nuevo operativo de inspección en el Cerro Quitasol con el propósito de impedir la ocupación irregular de este ecosistema y frenar las intervenciones que afectan una de las principales áreas naturales del municipio.

La jornada hizo parte de las acciones de vigilancia que adelanta la administración municipal para proteger este pulmón verde, considerado un espacio estratégico por su importancia ambiental y por los impactos que generan las construcciones no autorizadas.

Durante el recorrido, los funcionarios identificaron varias edificaciones que no cumplían con la normativa vigente. Como resultado del procedimiento, fueron suspendidas y notificadas diez obras que se adelantaban de manera ilegal en distintos puntos del cerro.

Material de construcción fue decomisado

Además de las medidas adoptadas frente a las construcciones, las autoridades incautaron materiales que presuntamente estaban siendo utilizados para continuar las obras.

En total fueron decomisados 200 ladrillos y 40 bultos de cemento. Asimismo, la arena que se encontraba en el lugar fue destruida en el sitio para impedir que siguiera siendo utilizada en nuevas intervenciones dentro del área protegida.

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El operativo también dejó tres comparendos por infracciones ambientales y la inmovilización de una motocicleta que no contaba con la documentación exigida por las autoridades.

Buscan proteger uno de los principales ecosistemas del municipio

La Alcaldía de Bello señaló que este tipo de operativos hacen parte de la estrategia permanente para combatir las acciones que deterioran el Cerro Quitasol y prevenir nuevas afectaciones sobre este ecosistema.

La administración municipal recordó que las construcciones ilegales representan un riesgo para el equilibrio ambiental del cerro, razón por la cual continuará desarrollando labores de inspección, vigilancia y control en la zona.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier actividad que pueda poner en riesgo este patrimonio natural, destacando que la participación de la comunidad es clave para fortalecer las acciones de protección y conservación del Cerro Quitasol.