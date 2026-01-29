Resumen: La Alcaldía de Bello, en un operativo conjunto con la Policía Nacional, demolió seis edificaciones ilegales en el sector de Urapanes (comuna 5) tras recibir denuncias de la comunidad sobre ocupaciones en espacio público. La intervención resultó en la captura de cuatro personas sindicadas del delito de ecocidio por la tala y quema de recursos naturales, además del decomiso de diversos materiales de construcción. Con esta acción, la administración municipal reafirma su compromiso con la recuperación del territorio y advierte que los controles continuarán para frenar las urbanizaciones ilícitas y el daño ambiental en el municipio.

¡Se les tiraron el negocio! Alcaldía de Bello llegó donde estaban construyendo ilegalmente y demolieron todo

La Alcaldía de Bello ha reafirmado su postura de “cero tolerancia” frente a la ocupación irregular del territorio. En las últimas horas, un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Policía Nacional permitió la demolición de seis construcciones ilegales en el sector de Urapanes, perteneciente a la comuna 5 del municipio.

La intervención estatal se desencadenó gracias a las denuncias ciudadanas, las cuales alertaron sobre edificaciones que se levantaban de manera ilícita en predios destinados al uso público. Según el reporte oficial, las autoridades derribaron tres viviendas ya terminadas y otras tres que se encontraban en fase de cimentación.

Capturas por daños ambientales

Más allá de la recuperación del terreno, el operativo dejó un saldo de cuatro personas capturadas. A los detenidos se les imputará el delito de ecocidio, debido a que, para facilitar las construcciones, realizaron quemas, talas indiscriminadas de árboles y daños severos a la capa vegetal de la zona.

Además de las capturas y demoliciones, se procedió al decomiso de materiales de construcción, incluyendo:

Ladrillos y cemento.

Tejas y andamios.

Herramientas de construcción como palas y palines.

Un llamado a la legalidad

Desde la Administración Municipal se enfatizó que estos espacios pertenecen a toda la comunidad bellanita y no pueden ser explotados por particulares sin permisos ni licencias. La Alcaldía advirtió que estos operativos de control se mantendrán de forma permanente en diferentes puntos críticos del municipio.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de Bello para que sigan reportando cualquier actividad sospechosa de urbanización ilegal, protegiendo así el patrimonio público y los recursos naturales de la ciudad.

