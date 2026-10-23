León XIV cancela su viaje a Asís: médicos desaconsejan el vuelo tras su cirugía de pulmón

Resumen: El papa León XIV no asistirá a Asís el 27 de octubre por recomendación médica tras su cirugía torácica. Una radiografía confirmó su excelente evolución, pero los especialistas desaconsejaron el vuelo en helicóptero por precaución. Enviará un mensaje al encuentro «Paz desarmada y desarmante».

El papa León XIV no viajará a Asís el próximo martes 27 de octubre. La Santa Sede anunció este viernes que el pontífice seguirá el consejo de sus médicos y permanecerá en recuperación tras la cirugía torácica a la que fue sometido el 13 de octubre. La decisión modifica su participación presencial en el encuentro «Paz desarmada y desarmante», pero no implica que se haya comunicado un deterioro de su salud.

Por el contrario, el control médico más reciente dejó un resultado favorable. Según la información divulgada por el Vaticano, una radiografía de tórax realizada como parte del seguimiento programado confirmó la «excelente evolución postoperatoria». Aun así, el equipo tratante consideró que había transcurrido poco tiempo desde la operación y desaconsejó, por precaución, el desplazamiento en helicóptero previsto para esa fecha.

¿Por qué León XIV no irá a Asís?

La explicación médica fue entregada por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora. Ambos señalaron que el examen de control estaba previsto dentro del seguimiento del pontífice. El resultado de esa radiografía y la recomendación de evitar el vuelo forman parte de la misma comunicación: una evolución favorable no elimina la necesidad de mantener cuidados durante la recuperación.

De esta manera, la ausencia del papa en Asís responde a una medida preventiva. El anuncio se refiere al viaje del 27 de octubre y a la conveniencia de no realizar ese trayecto en helicóptero tan cerca de la intervención. La comunicación citada no presenta la cancelación como una complicación posoperatoria ni informa de un nuevo procedimiento quirúrgico.

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La recuperación tras la cirugía de pulmón

León XIV fue intervenido el martes 13 de octubre. Vatican News recordó que durante la operación se retiró el lóbulo inferior de su pulmón derecho. El miércoles, los médicos habían comunicado que la cirugía permitió extirpar el adenocarcinoma pulmonar maligno y que los estudios posteriores indicaron que no era necesario un tratamiento adicional.

Ese antecedente ayuda a entender la diferencia entre los resultados de la intervención y los tiempos de recuperación. El parte conocido este viernes mantiene una valoración positiva de la evolución, al tiempo que recomienda evitar un desplazamiento concreto. La prioridad expresada por la Santa Sede es favorecer la recuperación después de la cirugía torácica.

La nueva decisión sobre Asís se suma a las comunicaciones que el Vaticano ha difundido acerca de la salud del pontífice. En esta ocasión, el dato central es que no estará físicamente en el encuentro, aunque sí hará llegar un mensaje a quienes participen. No se anunció en esta comunicación una suspensión general de toda su agenda.

Enviará un mensaje al encuentro por la paz

La reunión «Paz desarmada y desarmante» se celebrará del 25 al 27 de octubre y conmemorará el cuadragésimo aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por san Juan Pablo II en 1986. La Comunidad de Sant’Egidio organiza el encuentro, que reúne a representantes de distintas religiones, culturas e instituciones.

De acuerdo con Vatican News, se espera la participación de 384 representantes de 53 países. El programa incluye 24 foros temáticos sobre asuntos como los conflictos, el desarme, la migración, la pobreza, los jóvenes y el papel de las religiones en la construcción de la paz.

El papa enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, a los líderes y representantes de las confesiones cristianas y de otras religiones, así como a los invitados. La Santa Sede explicó que el pontífice considera el «espíritu de Asís», el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz como recursos valiosos en una época marcada por los conflictos.

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