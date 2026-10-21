Revelan nuevos detalles de la salud del papa León XIV tras operarlo de cáncer

El papa León XIV será operado la segunda semana de octubre de un nódulo en un pulmón

Resumen: El Vaticano confirmó que el papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la extirpación de un adenocarcinoma de pulmón que estaba localizado.

El papa León XIV recibió una noticia favorable sobre su estado de salud luego de que los exámenes médicos confirmaran que no requiere tratamientos adicionales tras una cirugía para extirparle un tumor en el pulmón.

La información fue divulgada por la Oficina de Prensa del Vaticano, tras conocerse los resultados definitivos de los análisis realizados al tejido extraído.

El comunicado de la Santa Sede precisó que las pruebas histológicas y de biología molecular permitieron determinar que el pontífice tenía un adenocarcinoma de pulmón. Según los resultados, la enfermedad se encontraba localizada, un dato que fue tenido en cuenta durante la evaluación médica posterior al procedimiento quirúrgico.

La información fue firmada por Luigi Carbone, médico personal del papa, y Stefano Margaritora, responsable del equipo quirúrgico que participó en la intervención. Ambos confirmaron que la valoración oncológica realizada después de recibir los resultados no encontró la necesidad de continuar con tratamientos adicionales.

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar. En el caso del pontífice, el Vaticano señaló que el tumor fue extirpado y que los análisis posteriores permitieron establecer que estaba localizado.

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La confirmación representa una actualización relevante sobre la salud del líder de la Iglesia católica, luego de las informaciones que habían generado atención sobre su diagnóstico y el procedimiento al que fue sometido.

Por ahora, la comunicación oficial se concentra en los resultados de los exámenes y en la decisión médica de no indicar nuevas terapias. El anuncio no detalló otros aspectos de la recuperación ni ofreció información adicional sobre eventuales controles médicos futuros.

La evolución del papa León XIV y las comunicaciones oficiales de la Santa Sede continuarán siendo la principal referencia para conocer cualquier novedad sobre su estado de salud. Mientras tanto, el resultado divulgado indica que, tras la extirpación del tumor y la evaluación especializada, no se considera necesario someterlo a un tratamiento oncológico adicional.

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