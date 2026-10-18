Resumen: El papa León XIV retomó su aparición pública durante el rezo del ángelus, un día después de recibir el alta médica tras una cirugía por cáncer de pulmón. El pontífice agradeció las oraciones y el apoyo recibido durante su hospitalización. Aunque su evolución es favorable, necesitará más tiempo para completar su recuperación física. Mientras retoma gradualmente sus actividades, continúa prevista su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

¡Entre aplausos y emoción! León XIV reapareció tras su cirugía de pulmón y habló de su recuperación

El papa León XIV reapareció este domingo 18 de octubre durante el rezo del ángelus, realizado desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico del Vaticano. Su regreso a la vida pública se produjo un día después de recibir el alta del Policlínico Gemelli de Roma, donde fue operado por un tumor canceroso en el pulmón derecho.

A las doce del mediodía, miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro lo recibieron con una ovación. Sonriente y sin ayuda para asomarse a la ventana, el pontífice se dirigió a los asistentes y agradeció las muestras de apoyo que recibió durante los días de hospitalización.

«Tras haber superado esta delicada fase, ahora reanudaré gradualmente mis actividades, siempre con ⁠la ayuda de Dios y vuestras oraciones», expresó León XIV, quien también reconoció a las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud.

«Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días han rezado por mí, he sentido realmente vuestro apoyo», manifestó. Además, destacó el trabajo de los profesionales que lo atendieron y explicó que esta experiencia le permitió comprender de manera particular la situación de quienes atraviesan una enfermedad.

La operación a la que se sometió el pontífice

La cirugía se realizó el martes 13 de octubre, después de que el papa anunciara una semana antes que debía ser intervenido por un nódulo detectado en uno de sus pulmones. Los resultados médicos posteriores confirmaron un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que requirió la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

El procedimiento se llevó a cabo mediante cirugía vídeoasistida. Tras la intervención, el equipo médico evaluó su evolución para determinar cuándo podía abandonar el hospital.

El sábado 17 de octubre, el Vaticano anunció que León XIV estaba en condiciones de recibir el alta, luego de revisar sus análisis de sangre, una radiografía de tórax y su estado clínico. Ese mismo día, el pontífice salió del Policlínico Gemelli por sus propios medios y se acercó a un grupo de fieles antes de subir a un vehículo.

La información fue comunicada por Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y Stefano Margaritora, director de la unidad de Cirugía Torácica del hospital y responsable del equipo que realizó la operación.

Esto le podría interesar: ¡Impactante tragedia! Joven murió tras caer desde una cascada de 70 metros en Indonesia

¿Qué se sabe sobre su recuperación?

Margaritora entregó una valoración favorable sobre la evolución del papa y aseguró que sus condiciones clínicas eran satisfactorias. Sin embargo, explicó que una recuperación física completa requiere varias semanas después de una intervención de estas características.

«se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa», señaló el cirujano en declaraciones a medios vaticanos. Según sus estimaciones, León XIV podría completar su recuperación física en unos diez días más.

El pontífice, por su parte, anunció que retomará gradualmente sus responsabilidades. Su aparición durante el ángelus marcó el primer acto público después de la hospitalización, mientras continúa el proceso de recuperación.

El viaje a Latinoamérica previsto para noviembre

La evolución del papa también ha generado interés por su próxima visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, programada entre el 6 y el 17 de noviembre. El recorrido contempla hasta 14 vuelos, más de 40 discursos y reuniones, además de una visita a Cusco, ciudad peruana situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Consultado sobre la posibilidad de cumplir con esta agenda, Margaritora afirmó que no encuentra impedimentos médicos para que el pontífice realice el viaje. «Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje», aseguró.

La valoración del especialista se basa en la evolución favorable observada después de la cirugía y en el tiempo previsto para su recuperación. No obstante, León XIV ha indicado que retomará sus actividades de manera progresiva, por lo que su estado físico será importante de cara a los compromisos programados.

Por ahora, el papa ya regresó al Vaticano y volvió a encontrarse con los fieles durante el ángelus. Su visita a Latinoamérica continúa prevista para noviembre, mientras avanza su recuperación tras la intervención pulmonar.