¡No tenían permiso! Medellín suspende obras y remueve construcciones irregulares en Altavista

Resumen: La Alcaldía de Medellín realizó un operativo de control urbanístico en la vereda San Pablo, corregimiento de Altavista, donde fueron revisadas varias construcciones por posibles irregularidades. Durante la jornada se impusieron 17 sellos de suspensión, se realizaron 18 remociones y siete entrevistas a ocupantes. La zona tiene uso de suelo rural agroforestal y restricciones relacionadas con la quebrada La Calima.

Una intervención de control urbanístico adelantada por la Alcaldía de Medellín puso bajo revisión varias construcciones ubicadas en la vereda San Pablo, en el corregimiento de Altavista, donde las autoridades encontraron condiciones que podrían estar relacionadas con incumplimientos de las normas urbanísticas y ambientales.

El procedimiento se desarrolló en la finca La Aguadita, un sector cuyo suelo está clasificado como rural agroforestal y que, además, tiene restricciones asociadas a su cercanía con la quebrada La Calima. La jornada contó con la participación de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la Policía y otras dependencias del Distrito.

Como parte de las actuaciones realizadas en el lugar, se recopilaron datos de las edificaciones encontradas para avanzar en la revisión técnica de posibles comportamientos contrarios a la integridad urbanística. La información será utilizada para determinar las condiciones de las construcciones y las actuaciones que correspondan frente a cada caso.

Suspensiones y remoción de construcciones

Entre las medidas adoptadas durante la intervención estuvo la colocación de 17 sellos de suspensión de obra por parte del corregidor Jerly Ferney Álvarez. Estas actuaciones estuvieron relacionadas con edificaciones que no contaban con la licencia urbanística requerida.

A la par de estas medidas, el componente especializado Construye Bien llevó a cabo 18 remociones de construcciones irregulares. La jornada también incluyó siete entrevistas a ocupantes, realizadas por la Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas como parte de la recopilación de información en el terreno.

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En cuanto al número de edificaciones revisadas, la información entregada por la Administración registra 39 construcciones recopiladas para evaluación mediante informe técnico. En otra referencia del procedimiento se señala la intervención de 31 edificaciones por presuntas irregularidades urbanísticas. Ante esta diferencia, el dato se presenta de manera separada y no se asume que ambas cifras correspondan al mismo registro operativo.

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Una zona con condiciones ambientales específicas

La revisión también tuvo en cuenta las características del terreno. Al tratarse de un sector con uso rural agroforestal y ubicado cerca de la quebrada La Calima, las construcciones están sujetas a condiciones que deben ser consideradas dentro de los procesos de control urbanístico y ambiental.

Para la Administración Distrital, este tipo de verificaciones hace parte de las acciones destinadas a controlar la ocupación del suelo y evitar que se desarrollen obras que no cumplan con las disposiciones establecidas para determinadas áreas del territorio.

Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial, destacó la importancia que tiene Altavista para Medellín por sus características ambientales y su relación con la producción de agua para la ciudad.

El funcionario aseguró que las acciones adelantadas en el corregimiento tienen como propósito proteger tanto a quienes habitan el territorio como las condiciones naturales del sector, mediante la articulación de las distintas dependencias del Distrito.

La Alcaldía señaló que este tipo de operativos continuarán en las zonas rurales de Medellín, con el propósito de ejercer control sobre las construcciones y preservar las condiciones socioambientales del territorio.