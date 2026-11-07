Resumen: La Procuraduría le requirió a la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín información sobre la protección de dos niñas, de 7 y 9 años, en el caso del hotel El Ajedrez, donde un hombre al parecer les habría ofrecido dinero y luego murió en un altercado con familiares y vecinos.

¡Qué horror! Procuraduría entra al caso de las dos niñas del hotel El Ajedrez en Medellín

La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a un hecho que tiene indignada a Medellín: dos niñas, de apenas 7 y 9 años, al parecer fueron abordadas por un hombre de aproximadamente 65 años que les habría ofrecido dinero para que ingresaran a su habitación en el hotel El Ajedrez.

El Ministerio Público le requirió a la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín toda la información sobre este caso, que terminó en tragedia: el hombre señalado murió en medio de un altercado con familiares y vecinos de las menores.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con la información conocida por el ente de control, el hombre, de unos 65 años, al parecer les habría ofrecido dinero a las dos niñas para que entraran a la habitación que ocupaba en el hotel El Ajedrez, en Medellín.

Una de las menores le contó a su madre lo sucedido. Esa revelación desencadenó un altercado familiar y vecinal que terminó con la muerte del hombre. En el boletín oficial no se dieron más detalles sobre cómo ocurrió el deceso ni sobre las investigaciones penales por ese hecho; lo que se sabe es que el caso ya está en manos de las autoridades.

Por la gravedad de lo ocurrido, y tratándose de dos menores de edad, la Procuraduría decidió intervenir en el marco de la garantía de sus derechos.

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¿Qué le pidió la Procuraduría a Medellín?

El Ministerio Público le solicitó a la Secretaría de Inclusión Social y Familia información sobre las autoridades que conocieron el caso y las actuaciones que se adelantaron desde que se conocieron los hechos.

Además, requirió que se informe sobre las medidas de atención, acompañamiento y protección que se les han brindado a las niñas y a su familia, así como sobre las acciones desplegadas por las dependencias de la Secretaría para garantizar sus derechos.

En otras palabras, el ente de control quiere verificar que las menores no estén desprotegidas y que la ciudad haya actuado como debía: con atención, acompañamiento a la familia y todas las medidas que su situación exige.

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¿Qué significa este requerimiento?

Cuando la Procuraduría requiere información a una entidad no significa que ya haya un proceso disciplinario abierto. Es, más bien, un primer paso: el Ministerio Público recoge los insumos para evaluar si las autoridades cumplieron con sus obligaciones o si, por el contrario, hay mérito para abrir actuaciones formales.

En los casos que involucran menores de edad, el deber de protección es todavía más estricto. La ley colombiana obliga a que cualquier situación que ponga en riesgo a un niño o una niña sea atendida de inmediato y con prioridad, tanto por la Policía como por las secretarías de familia y el sistema de protección de la infancia.

Por tratarse de menores, la identidad de las niñas y de su familia se mantiene protegida y no se conocen más detalles sobre su situación actual.

¿Qué sigue en el caso?

Ahora la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín deberá responder al requerimiento de la Procuraduría y reportar, punto por punto, qué se hizo y qué se está haciendo por las dos niñas.

Con esa información en la mano, el ente de control definirá si las medidas tomadas fueron suficientes o si es necesario adelantar actuaciones adicionales para garantizar los derechos de las menores.

El caso, por lo delicado del tema y por la muerte del hombre señalado, seguirá dando de qué hablar en Medellín. La ciudad queda a la espera de que las autoridades den más detalles sobre lo que pasó en el hotel El Ajedrez y sobre el estado de las investigaciones.