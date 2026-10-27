Resumen: Un taxista fue herido a disparos por sujetos en motocicleta en el barrio Bosa Centro, cerca del centro comercial Gran Plaza Bosa. El conductor recibió un impacto en una pierna y fue trasladado a un centro médico. Los atacantes dejaron un panfleto, por lo que las autoridades investigan un posible caso de extorsión. La Policía revisa cámaras del sector para identificar a los responsables.

Le dispararon a un taxista en plena tarde en Bosa: dejaron un panfleto

Un taxista resultó herido este martes 27 de octubre tras un ataque con arma de fuego en el barrio Bosa Centro, en el suroccidente de Bogotá. El hecho se registró a pocos metros del centro comercial Gran Plaza Bosa y encendió las alarmas de las autoridades.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, hacia las 12:50 del mediodía una patrulla recibió la alerta sobre unos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que, al parecer, habían disparado contra un vehículo de servicio público.

¿Cómo fue el ataque al taxista en Bosa?

Según las primeras versiones, los sujetos armados interceptaron al taxi y accionaron el arma de fuego en varias oportunidades contra el conductor. En el lugar quedó evidencia de la violencia del ataque: la puerta del vehículo amarillo quedó con dos impactos de bala.

El taxista alcanzó a resultar herido en una de sus piernas y fue trasladado de inmediato a un centro médico cercano para recibir atención. Hasta el momento no se ha entregado un parte oficial sobre su estado de salud.

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Miembros de la Policía llegaron al sitio para asegurar la escena y adelantar las primeras diligencias. En redes sociales circularon imágenes del taxi rodeado de uniformados y curiosos, mientras se hacía la inspección técnica al vehículo.

Dejaron un panfleto: investigan posible extorsión

El detalle que más ha llamado la atención de los investigadores es que, según versiones preliminares, los atacantes huyeron de la zona después de dejar un panfleto. Por ese elemento, las autoridades no descartan que detrás del ataque esté un intento de extorsión contra el conductor.

Por ahora no se ha confirmado el contenido de ese papel ni si estaría relacionado con amenazas o cobros ilegales. Tampoco se ha establecido si el hecho tendría relación con otros ataques registrados en el suroccidente de la ciudad.

La hipótesis prende alertas porque en Bosa y localidades vecinas, como Kennedy, las autoridades han reportado en los últimos meses varios golpes contra redes de extorsión que tendrían como objetivo a transportadores y comerciantes de la zona. Hace apenas una semana fueron judicializados tres presuntos integrantes de una banda señalada de extorsiones y ataques armados en ese sector, y en septiembre cayeron diez presuntos integrantes de otra estructura acusada de extorsionar a transportadores.

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El gremio de taxistas de la zona viene siendo blanco de la violencia. A finales de septiembre, Daniel Chirino, un conductor de 33 años, fue asesinado a disparos en Ciudad Verde, en Soacha, también a manos de hombres que se movilizaban en motocicleta. En ese caso, las autoridades también apuntaron a un posible móvil de extorsión contra los taxistas, después de que circulara en redes un video atribuido a los atacantes.

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¿Qué se sabe de los atacantes?

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos, establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables, quienes se movilizaban en una motocicleta y huyeron tras disparar.

La Policía revisa las cámaras de seguridad del sector y recopila testimonios de quienes estaban cerca del centro comercial al momento del ataque, con el fin de reconstruir la ruta de huida de los señalados agresores.

Este nuevo caso vuelve a poner la lupa sobre la seguridad de los taxistas en Bogotá, gremio que ha denunciado en repetidas ocasiones ser víctima de robos, agresiones y cobros ilegales en distintos puntos de la ciudad.