Resumen: Dulce Ospina, hija del arquero David Ospina, despertó rumores de romance con Simón Alejandro Rojas Merchán, futbolista de las divisiones juveniles de Atlético Nacional y la Selección Colombia Sub-17. Las especulaciones surgieron luego de que el joven compartiera fotografías en TikTok en las que aparecen abrazados y acompañadas de un mensaje que llamó la atención de los internautas. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantenga una relación sentimental.

¡No pasó desapercibido! Hija de David Ospina y joven promesa de la Selección encienden rumores de romance

Una serie de fotografías compartidas en TikTok puso bajo la mirada de los usuarios a Dulce Ospina, hija del arquero colombiano David Ospina, y Simón Alejandro Rojas Merchán, futbolista de las categorías juveniles de Atlético Nacional y de los procesos formativos de la Selección Colombia Sub-17.

La publicación llamó la atención porque en las imágenes ambos aparecen compartiendo momentos de cercanía. Aunque el contenido provocó preguntas entre los internautas sobre la naturaleza de su vínculo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que exista una relación sentimental.

Dulce, de 16 años, tiene presencia en las redes sociales, donde suele compartir fragmentos de su cotidianidad y momentos relacionados con su entorno familiar. Sin embargo, esta vez fue una publicación del joven futbolista la que despertó el interés de quienes siguen sus perfiles y conocen la trayectoria deportiva de sus familias.

Las fotografías que despertaron comentarios en redes sociales

El contenido fue publicado por Simón Rojas en TikTok. En una de las fotografías, los jóvenes aparecen frente a un espejo, mientras que en otra posan abrazados, una escena que llevó a varios usuarios a especular sobre una posible relación entre ambos.

El futbolista acompañó las imágenes con la palabra “Viviéndola”, además de un emoji de rostro enamorado y un corazón rojo. Estos elementos aumentaron la curiosidad de quienes encontraron la publicación y comenzaron a preguntarse si los dos jóvenes estarían iniciando un noviazgo.

Las interacciones tampoco pasaron inadvertidas. Dulce reaccionó a la publicación con un sticker de un bebé sonriente, mientras que Rojas respondió con uno relacionado con Lokillo. Por su parte, Salomé Rodríguez, prima de Dulce e hija del futbolista James Rodríguez, dejó el comentario “AWWWWWWWWWW”.

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Las reacciones generaron nuevas interpretaciones entre los internautas, aunque por sí solas no permiten establecer cuál es la relación que mantienen los protagonistas ni confirmar las especulaciones que surgieron a partir de las imágenes.

Por ahora, el contenido compartido en la plataforma constituye el principal motivo de las versiones sobre un posible romance. No se conoce una declaración pública de Dulce o Simón que confirme que son pareja, por lo que el vínculo entre ambos continúa sin esclarecerse.

¿Quién es Simón Rojas, el futbolista relacionado con Dulce Ospina?

Simón Alejandro Rojas Merchán tiene 17 años y se desempeña como mediocampista. El joven hace parte de las categorías juveniles de Atlético Nacional y de los procesos formativos de la Selección Colombia Sub-17.

Su nombre comenzó a circular en un contexto distinto al deportivo luego de que compartiera las fotografías con Dulce. La publicación despertó interés entre usuarios que relacionaron su aparición con la hija del guardameta de la Selección Colombia.

Rojas se encuentra en una etapa de formación futbolística vinculada al club antioqueño y a las categorías juveniles del combinado nacional. Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales no aportan información adicional sobre su carrera deportiva ni permiten establecer si existe algún anuncio relacionado con su vida personal.

Dulce Ospina y su presencia en redes sociales

Dulce Ospina es la hija mayor del arquero colombiano David Ospina. A sus 16 años, comparte contenido en plataformas digitales, principalmente videos y publicaciones relacionados con su vida cotidiana y algunos momentos familiares.

También suele aparecer junto a su prima Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez. Ambas pertenecen a familias vinculadas al fútbol colombiano, motivo por el que algunas de sus publicaciones despiertan interés entre los seguidores de sus padres.

En esta ocasión, la atención se concentró en las fotografías junto a Simón Rojas y en las reacciones que generaron. La cercanía que muestran las imágenes alimentó las preguntas sobre una posible relación, pero no constituye una confirmación de que exista un noviazgo.

Por el momento, no hay información pública que permita afirmar que Dulce Ospina y Simón Alejandro Rojas Merchán mantienen una relación sentimental. Mientras no exista una confirmación de los jóvenes, las versiones surgidas en redes sociales continúan siendo especulaciones a partir de una publicación.