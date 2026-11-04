¡Las sorprendieron en el lugar! Capturaron a dos mujeres por destruir un apartamento en El Peñol

Resumen: Dos mujeres fueron capturadas en flagrancia en El Peñol, Antioquia, tras ingresar a un apartamento y destruir televisores, sonido, ropa y otros bienes del propietario; las pérdidas superan los $15 millones. Una es oriunda de Curumaní y la otra de Cartagena. Quedaron a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de daño en bien ajeno.

Dos mujeres fueron capturadas en flagrancia en el municipio de El Peñol, en el Oriente antioqueño, señaladas de ingresar a un apartamento y destruir buena parte de los bienes que había en su interior. El hecho ocurrió en la tarde del martes 3 de noviembre y quedó en manos de la Fiscalía.

De acuerdo con versiones preliminares, todo comenzó con una llamada telefónica de un ciudadano que alertó a las autoridades sobre lo que estaba pasando en la vivienda. Cuando los uniformados llegaron al lugar, sorprendieron a las dos mujeres. El propietario del inmueble manifestó que ellas eran quienes le habían dañado sus pertenencias y dijo que quería interponer la denuncia por lo sucedido.

La lista de lo destruido es larga. Dentro del apartamento habrían quedado averiados un televisor, un equipo de sonido, camas, tendidos, ropa, zapatos, gafas, perfumes y otros enseres del dueño de la vivienda. Además, al parecer, en medio del hecho también fue reportada la desaparición de una cadena de oro, un punto que hace parte de las pesquisas: de comprobarse, podría abrir otra línea de investigación dentro del proceso, distinta a la de los daños materiales.

De manera preliminar, las pérdidas fueron estimadas en más de 15 millones de pesos. Esa cifra deberá ser establecida con precisión dentro del trámite, con base en los avalúos y las pruebas que recauden los investigadores en la vivienda.

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Por estos hechos, las dos mujeres fueron capturadas en flagrancia por el presunto delito de daño en bien ajeno, tipificado en el artículo 265 del Código Penal. Esa norma castiga a quien destruya, inutilice o haga desaparecer un bien mueble o inmueble ajeno, y las penas pueden aumentar cuando el perjuicio económico causado es considerable.

En Colombia, una captura en flagrancia se presenta cuando una persona es sorprendida en el momento de cometer un delito o inmediatamente después, lo que permite ponerla a disposición de un juez sin necesidad de una orden previa. Por eso el caso avanzó de inmediato: las dos mujeres, una de ellas oriunda de Curumaní, en el Cesar, y la otra de Cartagena, en Bolívar, fueron trasladadas a las instalaciones policiales y quedaron a disposición de la Fiscalía, que adelantará las audiencias correspondientes. Allí un juez deberá decidir si la captura fue legal, si les imputan cargos y si deberán responder al proceso en libertad o bajo alguna medida de aseguramiento.

Según versiones extraoficiales, el ataque contra la vivienda estaría relacionado con una disputa personal, un aspecto que hace parte de la investigación y que las autoridades deberán esclarecer para establecer lo que realmente ocurrió y las responsabilidades de cada una de las involucradas. Cómo lograron ingresar al inmueble también es materia de las pesquisas.

De acuerdo con la información conocida, no sería la primera vez que este caso toca a las autoridades. Al parecer, una de las mujeres ya había sido denunciada anteriormente por presuntos ataques físicos contra el mismo hombre y por causarle daños a su vehículo, unos hechos que ya habrían sido puestos en conocimiento de la Fiscalía y que cursarían su trámite judicial.

El Peñol es uno de los municipios más visitados del Oriente antioqueño, reconocido por su imponente piedra y por el embalse que lleva su nombre. Allí las autoridades mantienen presencia permanente para atender los llamados de la comunidad, y en esta ocasión la rápida reacción tras la alerta ciudadana permitió sorprender a las dos mujeres en el lugar de los hechos.

La investigación continúa y en las próximas horas se conocerá la decisión judicial sobre las dos capturadas, mientras se adelantan los actos urgentes para recaudar las evidencias del caso.

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