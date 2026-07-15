Resumen: Alias 'Honguito' fue capturado en El Peñol junto a otro presunto integrante de La Terraza. Es investigado por varios homicidios y porte ilegal de armas.

¡Cayó alias ‘Honguito’! Lo señalan de sembrar el terror con varios homicidios en El Peñol

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Gaula Militar, fue capturado alias ‘Honguito’, señalado como presunto cabecilla de sicarios del grupo delincuencial ‘La Terraza’ y vinculado a varios homicidios ocurridos este año en el municipio de El Peñol, Antioquia.

El operativo, liderado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial, se desarrolló mediante dos diligencias de registro y allanamiento en zona rural del municipio, donde también fue capturado otro presunto integrante de la organización criminal.

De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó tras los homicidios registrados el pasado 13 y 18 de febrero de 2026, hechos que encendieron las alertas por una posible sistematicidad en los ataques atribuidos a ‘La Terraza’.

Posteriormente, un nuevo asesinato ocurrido el 22 de marzo fortaleció las labores investigativas que permitieron perfilar a alias ‘Honguito como presunto responsable material.

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El crimen del ciudadano Luis Felipe, perpetrado el 24 de marzo, fue determinante para que la Fiscalía General de la Nación consolidara el material probatorio y obtuviera la orden de captura contra el señalado cabecilla.

Durante los allanamientos realizados el 14 de julio, los uniformados incautaron una pistola, un revólver, 13 cartuchos de diferentes calibres y dos teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Según la Policía, este resultado permite esclarecer varios hechos de violencia que afectaban la seguridad, el turismo y la actividad comercial en El Peñol, además de representar un golpe a la estructura delincuencial que opera en el Oriente antioqueño.

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