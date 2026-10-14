Resumen: La Dirección Especializada contra la Corrupción escuchará en diligencia judicial a la exconsejera presidencial este 14 de octubre tras dos inasistencias previas. Además, avanza en la verificación de testimonios entregados por Angie Rodríguez.

¡Las esperan en la Fiscalía! Eva Ferrer es citada por tercera vez e indagan señalamientos de Angie Rodríguez contra el gobierno Petro

En desarrollo de una indagación que se sigue por posibles hechos de corrupción en varias entidades del orden nacional, la Fiscalía General de la Nación escuchará en diligencia judicial, programada este 14 de octubre, a la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán.

Se trata de la tercera convocatoria de la Fiscalía a la exfuncionaria. Las dos citaciones anteriores, previstas para el 27 de agosto y el 29 de septiembre, no se materializaron por su inasistencia. En ese sentido, la Dirección Especializada contra la Corrupción ha impulsado múltiples actividades de policía judicial, a las cuales se suma ahora el análisis de los recientes señalamientos públicos de la señora Ferrer Galcerán.

De otro lado, respecto a las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y exgerente del Fondo Adaptación, Angie Liset Rodríguez Fajardo, la Dirección Especializada contra la Corrupción avanza en una indagación. Como parte de los actos investigativos, la Fiscalía ha escuchado en dos oportunidades a la exfuncionaria y adelanta labores de verificación para identificar conductas que puedan constituirse en delito y, de ser el caso, proceder a la judicialización de los presuntos responsables.