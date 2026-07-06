¡Fabricaban Tusi con fentanilo! Caen ocho integrantes del grupo ‘Caicedo’ en Medellín

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Resumen: La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Caicedo’, señalado de operar una red de microtráfico en el centro de Medellín. Durante los allanamientos fueron incautados fentanilo, drogas y otros elementos que, según las autoridades, serían usados para la elaboración y distribución de sustancias ilícitas.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó la captura de ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial Caicedo, señalado de tener participación en actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes en diferentes sectores del centro de Medellín.

El procedimiento fue resultado de una investigación adelantada durante varios meses por unidades de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que permitió recopilar información sobre el funcionamiento de esta estructura y su presunta actividad criminal en zonas como el viaducto del Metro, Prado Centro, Plaza Botero y Barbacoas.

De acuerdo con las autoridades, esta organización tendría injerencia en la distribución y comercialización de sustancias ilícitas en estos puntos de la ciudad, generando ingresos criminales estimados en alrededor de 400 millones de pesos mensuales.

Operativo permitió siete capturas por orden judicial

Durante la intervención se realizaron siete diligencias de registro y allanamiento, en las cuales fueron capturadas siete personas mediante orden judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Además, una persona fue detenida en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes. A esto se sumó la notificación de una nueva imputación de cargos contra otro presunto integrante de la organización, quien ya se encontraba privado de la libertad por un proceso judicial diferente.

Entre las personas capturadas está alias ‘Brandon’, señalado por las autoridades como el presunto coordinador de la estructura en el centro de Medellín. Según la investigación, tendría una trayectoria criminal cercana a tres años y estaría relacionado con la dirección de actividades asociadas al tráfico local de drogas.

También fueron detenidas alias ‘Camila’ y alias ‘La Chama’, quienes, según las labores investigativas, serían personas cercanas al señalado coordinador y tendrían funciones relacionadas con la distribución y comercialización de marihuana y cocaína en distintos puntos del centro de la ciudad.

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Incautaron fentanilo, drogas y medicamentos durante los allanamientos

Uno de los aspectos destacados por las autoridades dentro de la investigación fue el hallazgo de fentanilo de uso farmacéutico, sustancia que, según la Policía, era utilizada como insumo para la elaboración de tusi, una droga sintética cuyo consumo representa riesgos para la salud pública debido a la presencia de componentes de alta potencia.

En los procedimientos fueron incautadas 14 ampolletas de fentanilo, además de 336 gramos de marihuana, 228 gramos de bazuco, 38 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 tabletas de clonazepam y tres teléfonos celulares.

Estos elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación como parte del material probatorio recopilado dentro del proceso judicial.

Investigación permitió afectar las actividades de la estructura

Según las autoridades, el resultado operativo afecta una organización con presencia en la comuna 10 de Medellín, donde presuntamente desarrollaba actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes y el control de puntos de expendio.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial correspondiente y deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán con el objetivo de establecer otros posibles vínculos y responsabilidades dentro de la estructura delincuencial.