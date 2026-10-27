LaLiga pide perdón a China por los comentarios de Mbappé: «No representan a LaLiga»

Resumen: LaLiga se desmarcó de los comentarios de Kylian Mbappé sobre un "dictador chino" y pidió disculpas en nombre de la competición y de todos sus clubes. La liga española también anunció un protocolo de sensibilización para promover el respeto entre culturas.

LaLiga fijó su posición oficial frente a la polémica que protagoniza el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, en China. La organización que agrupa a los clubes del fútbol profesional español se desmarcó de los comentarios del jugador, pidió disculpas en nombre de la competición y de todos sus clubes, y anunció medidas para evitar que situaciones similares se repitan.

Qué dijo LaLiga

En un comunicado divulgado en sus canales oficiales este martes 27 de octubre, la entidad señaló: «LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes».

El texto agrega que el fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas. «Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años», afirma la organización.

Las medidas anunciadas

LaLiga informó que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar la situación. Además, anunció que pondrá en marcha, en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares.

Según reportó la prensa deportiva española, el presidente de la liga, Javier Tebas, también se pronunció. Advirtió que no se puede permitir que «una actuación individual empañe esa relación» ni perjudique a los más de 20 clubes de las competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos, y reivindicó los vínculos construidos durante años con las autoridades, las instituciones deportivas y los operadores audiovisuales del país.

Por qué China es clave para LaLiga

El pronunciamiento llega después de que, según el medio chino The Paper, citado por la prensa española, la televisión estatal CCTV suspendiera la transmisión de partidos de LaLiga. China es un mercado importante para la competencia española, que cuenta con millones de seguidores en ese país y con acuerdos con socios e interlocutores institucionales y audiovisuales, por lo que la liga busca contener cualquier daño a esa relación.

La polémica se originó cuando se difundió un fragmento del programa digital The Bridge, conducido por Aurélien Tchouaméni, en el que Mbappé dijo que el meme con su cara que más le había hecho reír era uno en el que usan su rostro sobre el de un «dictador chino». En la edición del programa se mostró una imagen que lo superpone a la figura de Mao Zedong, y eso llevó a muchos usuarios a entender la referencia.

Tras la difusión del video, las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus acuerdos con el futbolista, al señalar que no toleran declaraciones o comportamientos que hieran los sentimientos nacionales chinos.

La respuesta del jugador

Horas más tarde, Mbappé difundió su propio comunicado en francés, chino e inglés. En él reconoció que su comentario fue desafortunado y que comprende que hirió a muchas personas en China y en la comunidad china de todo el mundo, pidió disculpas y aseguró sentir «un profundo respeto por el pueblo chino y su historia».

Por ahora no se conoce una respuesta de las empresas ni de la televisión estatal china a los pronunciamientos de LaLiga y del jugador, por lo que sigue abierta la incógnita sobre si se reanudarán las transmisiones y cómo quedará la relación comercial con ese mercado.

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