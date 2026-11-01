Resumen: Kbeto Zuleta despertó espontáneamente y fue extubado con éxito en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. El cantante vallenato está consciente, habla y reconoce a quienes lo acompañan, seis días después del accidente del bus de su agrupación que cayó al río Ariguaní y dejó cuatro muertos. Su equipo agradeció al personal médico y pidió seguir orando por él y sus compañeros.

¡Despertó! Kbeto Zuleta fue extubado y ya habla y reconoce a quienes lo acompañan

La noche de este sábado 31 de octubre la familia y el equipo de trabajo de Carlos Alberto «Kbeto» Zuleta confirmaron la noticia que miles de seguidores del vallenato esperaban desde hace seis días: el cantante despertó espontáneamente, fue extubado con éxito y ya está consciente, hablando y reconociendo a las personas que lo rodean, en medio de su recuperación tras el accidente de tránsito que cobró la vida de cuatro personas.

El comunicado 004 que encendió la esperanza

El parte llegó a través del «Comunicado a la opinión pública # 004», publicado a las 10:00 de la noche del sábado en la cuenta oficial de Instagram del artista, en una publicación conjunta con su mánager, Esteban Bolaño, y firmado también por el jefe de prensa, Diego De la Cruz. El texto se basa en el parte médico entregado por Héctor Arturo Zuleta, hermano del cantante y médico de la familia.

«Durante esta jornada presentó una mejoría neurológica: despertó espontáneamente y fue extubado exitosamente. Se encuentra consciente y ha comenzado a hablar y a reconocer a las personas a su alrededor», señala el comunicado.

Aunque los avances fueron calificados como «alentadores», KBeto continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable y bajo manejo médico integral. Su equipo aseguró que seguirá «compartiendo información sobre su evolución y los avances de su recuperación».

El mensaje también expresó un «profundo agradecimiento» al personal médico, a los especialistas, al equipo de enfermería y a todo el personal de la Clínica Iberoamérica por su «atención, dedicación y compromiso con el cuidado de Carlos Alberto». Además, pidió mantener en las oraciones a los demás integrantes de la agrupación musical y a sus familias, cuya situación manejan con reserva «por respeto a su privacidad y a sus familias».

«Agradecemos de corazón las muestras de cariño y las oraciones que nos han acompañado. Valoramos cada paso positivo, con prudencia y con nuestra confianza puesta en Dios. Sigamos unidos en oración por la recuperación de KBeto y de nuestros compañeros, con fe y esperanza», concluye el comunicado.

Miles de mensajes de apoyo en pocas horas

La publicación, acompañada del mensaje «Con nuestra confianza puesta en Dios, recibimos cada avance con gratitud y esperanza», superó en menos de un día los 7.000 «me gusta» y acumula más de 600 comentarios de seguidores, colegas y fanáticos del vallenato que celebran cada avance del artista.

«Te tengo en mis oraciones, mi hijito lindo. De esta sales victorioso de la mano de Dios», «El milagro está hecho, esperanza y fe» y «Gracias por tenernos informados» son algunos de los mensajes que se leen bajo la publicación, donde también se multiplican los emojis de oración y los llamados a mantener la fe en su recuperación total.

Seis días de angustia desde el accidente

El vallenatero, hijo del también cantante Poncho Zuleta, permanece en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla desde el pasado martes 27 de octubre, cuando fue trasladado en avión ambulancia desde Bosconia, Cesar. El lunes 26 de octubre el bus en el que viajaba su agrupación cayó al río Ariguaní, en un accidente que dejó cuatro muertos y ocho heridos de gravedad, atendidos inicialmente en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia.

Kbeto sufrió politraumatismo, trauma cerrado de tórax y la amputación de su miembro inferior izquierdo. Desde entonces permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo ventilación mecánica, sedación y relajación farmacológica, a cargo de un equipo multidisciplinario encabezado por su médico de cabecera, el internista y nefrólogo Luis Andrés Cotes Araujo.

Durante la semana fue sometido a varias cirugías, lavados quirúrgicos y manejo con sistema de presión negativa, conocido como sistema VAC, aplicado en lesiones complejas. Además, un angiotac practicado en su pierna derecha confirmó una buena circulación, lo que indicó que ese miembro está a salvo.

Los partes anteriores hablaban de una «mejoría progresiva dentro de lo crítico», con disminución de peso dentro de los parámetros esperados, cifras de presión arterial adecuadas y un buen comportamiento de sus parámetros metabólicos. Su hermana había advertido días atrás que «su situación es compleja», mientras su padre, Poncho Zuleta, viajó a Bosconia para acompañarlo en los primeros días.

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