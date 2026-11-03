Resumen: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) rescató a una perra de aproximadamente siete años en el barrio La Gloria Occidental, en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá. El animal vivía en una casa de madera deteriorada, en medio de condiciones deficientes de higiene y expuesto a cambios de clima. Una valoración médico veterinaria encontró serias afectaciones en su cuerpo, restos de sangre y señales de una enfermedad sin tratar. El IDPYBA emitió concepto desfavorable contra la tenedora, quien entregó voluntariamente a la canina, que ya recibe atención veterinaria.

¡La sacaron de ahí! Rescate de una perrita que vivía en malas condiciones en San Cristóbal

Una perra de aproximadamente siete años fue rescatada por las autoridades ambientales de Bogotá después de que se comprobara que vivía en condiciones precarias y que presentaba serias afectaciones en su salud. El caso se registró en el barrio La Gloria Occidental, en la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) se desplazó hasta el sector para evaluar las condiciones de salud y de habitabilidad de la canina, que se mantenía en una casa de madera deteriorada, instalada en una terraza del sector.

Durante la visita, el personal especializado realizó una valoración médico veterinaria que arrojó resultados preocupantes: el animal tenía serias afectaciones en su cuerpo, se encontraron restos de sangre en el lugar y se identificaron señales de una posible enfermedad que no había recibido tratamiento.

Pero eso no fue todo. Los funcionarios también notaron que el sitio donde vivía la perra presentaba condiciones deficientes de higiene y que el animal estaba expuesto a los cambios de clima, sin ningún soporte de atención integral que garantizara su bienestar.

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A partir de estos hallazgos, el IDPYBA emitió un concepto desfavorable contra la tenedora del animal. Ante la situación, la mujer entregó voluntariamente a la perra para que recibiera el cuidado y la recuperación que necesita.

Las autoridades informaron que las evidencias del caso serán documentadas y remitidas para el proceso correspondiente ante las autoridades competentes, por lo que la tenedora podría enfrentar las consecuencias legales que se definan.

Por ahora, la canina quedó bajo la protección y el cuidado del Instituto, donde recibe la atención y el tratamiento médico veterinario que requiere para recuperarse de las afectaciones que presentaba.

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Vale recordar que en Colombia el maltrato animal es un delito. La legislación vigente reconoce a los animales como seres sintientes y contempla sanciones que incluyen multas y hasta penas privativas de la libertad para quienes los maltraten, además de medidas como el decomiso del animal afectado.

Las autoridades ambientales insisten en que denunciar a tiempo el maltrato animal en Bogotá puede salvar vidas. Casos como el de esta perra muestran que una denuncia oportuna permite intervenir antes de que la situación de un animal se agrave.

Si usted conoce posibles casos de maltrato contra los animales en la capital, puede reportarlos a través de la Línea de Emergencias 123, del correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co o de manera presencial en la Carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5.

San Cristóbal es una de las 20 localidades de Bogotá y está ubicada en el suroriente de la ciudad. Allí, como en otras zonas de la capital, las autoridades ambientales realizan visitas de inspección, vigilancia y control para verificar que los animales de compañía reciban un trato adecuado por parte de sus tenedores.

Cuando una valoración como esta termina en concepto desfavorable, el animal puede ser retirado de forma preventiva para proteger su integridad. Dependiendo de su evolución médica y del trámite legal del caso, el Instituto define los pasos siguientes para su futuro, que en varios casos incluye la posibilidad de buscarle un nuevo hogar.

También está disponible el sistema Bogotá Te Escucha, en el que la ciudadanía puede adjuntar fotos o videos como evidencia de la situación que quiere denunciar, lo que facilita la actuación de las autoridades.

El IDPYBA continúa con sus jornadas de atención y rescate animal en diferentes localidades de Bogotá, con el objetivo de proteger a los animales de compañía que se encuentran en situaciones de riesgo y garantizar que reciban el trato digno que merecen.