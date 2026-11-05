Resumen: Ocho presuntos integrantes de la banda La Roja, señalada de robar relojes de lujo y joyas a turistas en Medellín y el Valle de Aburrá, quedaron en la cárcel con medida de aseguramiento. La Fiscalía les imputó concierto para delinquir y hurto calificado agravado por 10 hurtos contra 13 personas, con pérdidas que superan los $650 millones. Los procesados no aceptaron los cargos.

¿Quiénes son? A la cárcel ocho presuntos de La Roja, la banda que robaba relojes de lujo a turistas

A la cárcel se fueron ocho presuntos integrantes de La Roja, la banda señalada de robar a turistas y ciudadanos en zonas concurridas de Medellín y del Valle de Aburrá. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento por los hurtos que les imputa la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, a la red se le atribuyen 10 hurtos contra 13 personas, entre ellas turistas de Estados Unidos y Francia y un alcalde de la región de Urabá. Los atracos habrían dejado pérdidas por más de $650 millones en dinero en efectivo, celulares de alta gama y joyas.

Relojes de alta gama y joyas de oro serían lo que más buscaban los presuntos integrantes de la banda, que perfilaba a sus víctimas y luego las asaltaba. Los hechos investigados ocurrieron entre el 15 de febrero de 2025 y el 9 de octubre de 2026.

¿Cómo operaba La Roja?

La investigación, adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, estableció que la banda tenía los papeles bien repartidos. Los marcadores señalaban a las víctimas, los seguidores las perseguían en motocicletas con los sistemas de identificación alterados hasta el lugar del abordaje, los ejecutores las intimidaban con armas de fuego para quitarles sus pertenencias y los receptores guardaban y ocultaban lo robado para venderlo después.

Los atracos se registraron en las inmediaciones del aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, en el Pueblito Paisa, en el cerro Nutibara y en Provenza, uno de los sectores más visitados de El Poblado, en Medellín. Las víctimas eran escogidas con cuidado: personas que mostraban relojes de alta gama, manillas y cadenas de oro mientras caminaban, comían o se movían por esas zonas.

Uno de los casos que más llama la atención ocurrió el 25 de junio en Provenza. Un ciudadano francés fue seguido desde un restaurante hasta una barbería, donde varios hombres lo interceptaron, lo amenazaron con armas de fuego y le quitaron un reloj y una manilla de oro avaluados en más de $160 millones.

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¿Cómo llegó La Roja a la cárcel?

Los ocho presuntos integrantes ya habían sido capturados en un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Las denuncias de las víctimas y el análisis de contexto de varios hechos con el mismo patrón permitieron amarrar los 10 hurtos a una sola estructura delincuencial.

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Los señalados fueron identificados como Jacobo V., Edy C., Luis H., Jeifre M., Jeferson S., Julián R., Sebastián I. y José M. Todos fueron presentados ante un juez penal con función de control de garantías.

En las diligencias de registro y allanamiento las autoridades les incautaron más de 330 gramos de joyas de oro, dos motocicletas que habrían sido usadas en los hurtos, un arma de fuego y 33 cartuchos de calibre 9 milímetros.

Foto: Policía Nacional

En la audiencia de imputación la Fiscalía les endilgó los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. Los procesados no aceptaron los cargos, pero el juez consideró que había suficientes elementos de juicio y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

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El caso de La Roja hace parte del modelo estratégico nacional de investigación de la Fiscalía contra los grupos delincuenciales, que busca hacer investigaciones estructuradas y sostenidas para identificar patrones delictivos, establecer vínculos entre organizaciones criminales, determinar sus estructuras y dirigir las acciones judiciales contra sus cabecillas.

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar cualquier hecho sospechoso, especialmente en zonas turísticas y concurridas, para que estructuras como esta no sigan haciendo de las suyas en la ciudad.