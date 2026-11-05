Resumen: Los sistemas antidrones del Fuerte Militar de Tolemaida fueron activados tras detectarse el sobrevuelo de un dron sobre la base, ubicada en Nilo, Cundinamarca. El aparato está siendo inhibido como medida de precaución. El incidente ocurre en medio del ejercicio conjunto Vanguardia del Sur 2026, que reúne a más de 800 militares, incluidos 350 de Estados Unidos, con entrenamientos de defensa ante ataques con drones.

Alarma en Tolemaida: un dron sobrevoló el fuerte militar y los antidrones entraron en acción

Los sistemas antidrones del Fuerte Militar de Tolemaida fueron activados luego de que se detectara el sobrevuelo de un dron sobre las instalaciones, la principal base de entrenamiento del Ejército Nacional, ubicada en Nilo, Cundinamarca.

Según confirmó Caracol Radio, el aparato estaba siendo inhibido como medida de precaución. La información sigue en desarrollo y no se reportan daños en la base.

¿Qué pasa en Tolemaida en estos días?

El incidente ocurre en pleno desarrollo del ejercicio militar conjunto Vanguardia del Sur 2026, que desde el 27 de octubre y hasta el 11 de noviembre reúne en el fuerte a más de 800 militares, entre ellos 350 soldados de Estados Unidos.

Los entrenamientos incluyen, precisamente, defensa y reacción ante ataques con drones, además de interdicción marítima, operaciones de seguridad terrestre y defensa cibernética. Días atrás, Estados Unidos presentó en la misma base los tres drones MQ-9 Reaper que apoyarán operaciones contra grupos armados en el país, y la semana pasada se activó allí un batallón antidrones del Ejército.

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¿Por qué los drones se volvieron una amenaza en Colombia?

Los grupos armados ilegales, en especial las disidencias de las Farc, han usado drones modificados para lanzar explosivos contra la fuerza pública y la población civil. Según el Ejército, en año y medio se han registrado más de 350 ataques con drones, que han dejado 15 uniformados muertos y cerca de 170 heridos.

Por eso las Fuerzas Militares vienen adquiriendo equipos antidrones, incluidos sistemas portátiles para las tropas en terreno y otros de mayor alcance para proteger bases y fuertes militares. El Ejército además activó su primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas (Banot), con más de 300 drones y tecnología de inteligencia artificial.

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