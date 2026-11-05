Resumen: La Policía de Bogotá incautó decenas de armas cortopunzantes que estaban escondidas entre colchones y dentro de un cajón, en cambuches instalados bajo el puente El Cortijo, sobre la calle 80. En el operativo participaron más de 30 funcionarios del Distrito, la Policía y el Ejército; se desmontaron tres cambuches, se retiraron 4,5 toneladas de residuos y en Ciudadela Colsubsidio un hombre fue capturado con 400 gramos de marihuana.

Entre colchones y cajones: así escondían decenas de armas bajo un puente de la calle 80

Decenas de armas cortopunzantes estaban escondidas bajo el puente El Cortijo, sobre la calle 80 de Bogotá, ocultas entre colchones y hasta dentro de un cajón. El hallazgo se dio durante una intervención de las autoridades en inmediaciones del puente de Guadua, en la localidad de Engativá.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los uniformados de la Policía de Bogotá encontraron cuchillos, bisturís, tijeras y hasta machetes ocultos debajo de colchones que hacían parte de varios cambuches instalados en la zona. Todas las armas fueron incautadas.

La jornada comenzó en el CAI de la calle 80, desde donde más de 30 funcionarios de la Secretaría de Seguridad, la Alcaldía Local de Engativá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Policía de Bogotá y la Décima Tercera Brigada del Ejército se desplazaron hasta el punto. La Policía Militar estableció un perímetro de seguridad para garantizar el trabajo de los equipos distritales.

Bajo la estructura del puente, los uniformados ubicaron a dos habitantes de calle que habían acondicionado tres cambuches con telas y cuerdas amarradas a las vigas. En el lugar también había material reciclado y otros elementos acumulados, y fue entre esas pertenencias donde aparecieron las armas escondidas.

¿Qué más salió de debajo del puente El Cortijo?

La intervención se extendió durante tres horas. En medio de la oscuridad del lugar, los equipos retiraron plásticos, colchones, textiles, trozos de madera, cajas y una carreta. En total, recolectaron 14 metros cúbicos de residuos, equivalentes a 4,5 toneladas, que fueron transportados en una volqueta de la UAESP.

Una vez retiradas las armas y los demás elementos, los Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad y el personal de la Alcaldía Local de Engativá desmontaron los cambuches. Al finalizar, integrantes de la Policía y del Ejército acompañaron la salida de los funcionarios que participaron en el operativo.

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Captura con marihuana en Ciudadela Colsubsidio

La jornada se extendió hasta el sector de Ciudadela Colsubsidio, donde las autoridades identificaron un parque que, según la información recopilada durante el despliegue, estaría siendo utilizado para el expendio de drogas.

En el lugar, los uniformados abordaron a un hombre que llevaba una maleta. Durante el registro encontraron una báscula y una bolsa con 400 gramos de marihuana, elementos que fueron incautados. El hombre fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en un procedimiento que contó con el acompañamiento de la Personería de Bogotá para garantizar el debido proceso.

Los cambuches, un problema que las autoridades vienen atacando en Bogotá

Este tipo de operativos hace parte de la estrategia del Distrito para recuperar el espacio público. Según cifras del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), las alcaldías locales han abordado cerca de 3.667 cambuches en la ciudad, de los cuales 910 han sido desmantelados en lo que va de 2026.

Además, entre 2024 y 2026 se han retirado 1.899 estructuras informales, con intervenciones concentradas principalmente en las localidades de Kennedy, Los Mártires y Teusaquillo.

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«Hay un tema humano detrás de cada uno de los habitantes de calle que están en la ciudad; tienen derecho a estar en la calle, pero también tienen deberes», señaló Lucía Bastidas, directora del DADEP, quien agregó que «la ciudadanía nos está pidiendo que actuemos y estamos actuando en quitar esos cambuches y en brindarles alternativas».

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Vale recordar que en enero de 2026 la Alcaldía de Bogotá reabrió el CAI de la calle 80 con nueva dotación, un punto de atención que beneficia a sectores como El Cortijo, Gran Granada y Ciudadela Colsubsidio, y desde el que parten varios de estos operativos.

Con estas intervenciones, el Distrito busca recuperar los espacios públicos y atacar las situaciones que inciden en la seguridad y la convivencia de los bogotanos. Las armas halladas bajo el puente El Cortijo quedaron en manos de las autoridades y los cambuches fueron desmontados.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, clave para adelantar investigaciones y sanciones.