«La respuesta será letal»: De la Espriella anuncia bombardeo y espera consolidar los resultados

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes 9 de noviembre que ordenó un bombardeo durante la madrugada contra estructuras que calificó de narcoterroristas. Dijo que aguarda la consolidación del resultado; no precisó ubicación, organización objetivo ni cifras de bajas o capturas.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes 9 de noviembre que ordenó un bombardeo durante la madrugada contra lo que denominó «estructuras narcoterroristas». En su mensaje, publicado a las 6:32 de la mañana, advirtió que las acciones de los grupos armados tendrán una respuesta más fuerte por parte del Gobierno, pero no entregó todavía el balance de la operación.

«Esta madrugada ordené un bombardeo contra estructuras narcoterroristas. Estoy a la espera de la consolidación del resultado, que informaré oportunamente al país», escribió el mandatario en su cuenta de X. El anuncio no identifica el departamento o municipio donde se desarrolló la acción, ni precisa la organización contra la que fue dirigida.

«La respuesta del Gobierno será letal»

El jefe de Estado abrió su pronunciamiento con una advertencia: «¡Por cada acción terrorista, la respuesta del Gobierno será letal!». Luego aseguró que cada ataque será contestado «con más fuerza, más contundencia y más letalidad» y afirmó que no permitirá que quienes cometen estas acciones sigan sembrando terror entre los colombianos.

Por ahora, el mensaje presidencial no reporta personas muertas o capturadas, cabecillas alcanzados ni material incautado. Tampoco incluye un nombre para la operación. La información que anunció que divulgará posteriormente corresponde a la consolidación de sus resultados, por lo que esas cifras y la ubicación no forman parte del pronunciamiento inicial.

La publicación llega después de un fin de semana marcado por ataques con explosivos y nuevos anuncios sobre las capacidades de la Fuerza Pública. Aunque el presidente enmarca su advertencia en la respuesta estatal al terrorismo, en este trino no relaciona expresamente el bombardeo con un atentado concreto ni atribuye la operación a una región determinada.

El antecedente del ataque al peaje de Villa Rica

Durante la tarde del domingo 8 de noviembre se registró un ataque con explosivos lanzados desde drones contra el peaje de Villa Rica, en el norte del Cauca. El hecho motivó el cierre preventivo de la vía Panamericana entre Popayán y Cali y un pronunciamiento previo del presidente, en el que anunció el despliegue inmediato de la Fuerza Pública para asegurar la zona y proteger a la población.

La Tercera División del Ejército informó que una persona civil resultó herida levemente y que no se reportaron afectaciones al personal militar. Según la información preliminar divulgada por esa unidad, integrantes de la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco, estarían detrás del ataque contra el peaje y la unidad militar que presta seguridad en el sector.

En ese mensaje anterior, De la Espriella había asegurado que los responsables buscaban sembrar miedo y paralizar las vías. También ordenó avanzar en su localización. Ese despliegue en Villa Rica y el bombardeo anunciado este lunes son informaciones distintas: el nuevo pronunciamiento no permite ubicar la acción aérea en el Cauca.

Drones y sistemas de defensa, otro frente anunciado

El domingo, el mandatario también afirmó que su Gobierno trabaja para dotar a la Fuerza Pública de sistemas antidrones y drones con capacidades ofensivas, tras el ataque contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar. En esa publicación sostuvo que «la guerra cambió» y que también se libra con estas aeronaves.

De la Espriella reconoció dificultades en las finanzas públicas, pero aseguró que buscará los recursos y la tecnología necesarios para desarrollar y adquirir esas capacidades. Ese anuncio sobre equipos tampoco incluyó los resultados del bombardeo comunicado este lunes, cuyo balance el propio presidente dejó pendiente de consolidación.

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