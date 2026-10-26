¡La requería la Fiscalía! Recuperan una Bajaj Dominar en carretera de Santa Rosa de Osos

Resumen: La Policía recuperó una Bajaj Dominar D250 modelo 2022 en el sector La Piedra de Santa Rosa de Osos. Era requerida por la Fiscalía 76 Local de Medellín y quedó a disposición de la autoridad solicitante. El boletín no informa el motivo del requerimiento ni reporta capturas.

Una motocicleta Bajaj Dominar D250, modelo 2022, que era requerida por la Fiscalía fue recuperada durante actividades de control en Santa Rosa de Osos, Antioquia. El procedimiento se adelantó en la vía Medellín-Los Llanos de Cuivá y estuvo a cargo de uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

La recuperación ocurrió el sábado 24 de octubre de 2026, a las 12:30 del mediodía, en el kilómetro 83 del corredor vial, en el sector La Piedra. Allí, los policías desarrollaban actividades de prevención, registro y control a personas y vehículos en el marco de la estrategia Juntos por Antioquia.

La Bajaj Dominar recuperada era requerida por la Fiscalía

Durante las verificaciones, los uniformados establecieron que la motocicleta era requerida por la Fiscalía 76 Local de Medellín. Ese requerimiento es el dato judicial que aparece en la información entregada sobre el caso, sin que se haya detallado el motivo por el cual el despacho solicitaba el vehículo.

La moto fue identificada como una Bajaj de la línea Dominar D250, modelo 2022 y color negro nebulosa. Tras su recuperación, fue dejada a disposición de la autoridad judicial solicitante para adelantar los trámites correspondientes, de acuerdo con el balance conocido de la intervención.

El reporte no precisa la fecha en la que se había emitido el requerimiento ni describe un hecho delictivo específico relacionado con la motocicleta. Por esa razón, la recuperación no puede presentarse como un caso de hurto confirmado: la información disponible únicamente establece que el automotor era solicitado por la Fiscalía.

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El procedimiento se realizó en el sector La Piedra

Las actividades de registro y control tuvieron lugar en el kilómetro 83 de la vía Medellín-Los Llanos de Cuivá, en jurisdicción de Santa Rosa de Osos. El punto de la recuperación fue identificado como el sector La Piedra, según los datos entregados sobre la actuación de los uniformados de tránsito.

La intervención estuvo dirigida a personas y vehículos que transitaban por el corredor. En ese contexto fue localizada la motocicleta y se verificó su requerimiento judicial. El balance no describe una persecución ni un incidente vial asociado al hallazgo del automotor.

Tampoco se comunicaron capturas durante este procedimiento. El resultado informado corresponde a la recuperación del vehículo, no a la detención de una persona. La información entregada no señala a un conductor, propietario o acompañante como presunto responsable de una conducta penal.

La motocicleta quedó a disposición del despacho solicitante

La puesta a disposición de la Fiscalía 76 Local de Medellín permite dar continuidad a los trámites relacionados con el requerimiento del automotor. El balance no incluye una decisión posterior del despacho ni informa de una entrega de la motocicleta a un particular después del procedimiento.

La información conocida tampoco señala un avalúo, daños en el vehículo o la recuperación de otros elementos durante la misma intervención. Esos aspectos no aparecen descritos en el reporte sobre el caso de Santa Rosa de Osos y no se pueden establecer a partir del resultado comunicado.

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La recuperación fue presentada como parte de las acciones de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad y el control en los corredores viales del departamento. En este caso, las labores de prevención y registro realizadas bajo la estrategia Juntos por Antioquia permitieron ubicar una motocicleta requerida por un despacho judicial de Medellín.

Por ahora, el resultado conocido es la recuperación de la Bajaj Dominar D250 en el sector La Piedra y su puesta a disposición de la autoridad solicitante. Los trámites correspondientes continuarán ante la Fiscalía, sin que se haya divulgado información adicional sobre el motivo del requerimiento.