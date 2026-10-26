¡La recuperaron en Amagá! Pulsar de $13 millones había sido hurtada en Medellín

Resumen: La Policía recuperó en Amagá una Bajaj Pulsar NS200 avaluada en 13 millones de pesos. Había sido hurtada el 17 de agosto en Medellín y era requerida por la Fiscalía 102 Local. El vehículo quedó a disposición de la autoridad judicial. No se reportaron capturas.

Una motocicleta Bajaj Pulsar NS200, avaluada en 13 millones de pesos, fue recuperada durante controles viales en Amagá, Antioquia. El vehículo había sido hurtado el pasado 17 de agosto de 2026 en Medellín y era requerido por la Fiscalía 102 Local de esa ciudad.

El procedimiento ocurrió el sábado 24 de octubre de 2026, a las 3:00 de la tarde, en la vía Bolombolo-Medellín, kilómetro 64+300, sector Puerto Escondido. La recuperación estuvo a cargo de uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia que adelantaban actividades de prevención, registro y control a personas y vehículos.

La Pulsar recuperada en Amagá había sido hurtada en Medellín

Durante las verificaciones, los policías identificaron la motocicleta como una Bajaj de la línea Pulsar NS200, color gris grafito. La información del procedimiento señala que el automotor tenía un requerimiento de la Fiscalía 102 Local de Medellín y relaciona su situación con el hurto ocurrido el 17 de agosto.

El avalúo comunicado para la motocicleta fue de 13 millones de pesos. Ese valor corresponde al vehículo recuperado en Puerto Escondido, sin que el balance describa otros bienes hallados durante la misma actuación de los uniformados de tránsito.

El reporte diferencia el lugar del hurto y el punto donde fue recuperado el automotor. La sustracción se había registrado en Medellín, mientras que el hallazgo tuvo lugar en jurisdicción de Amagá, durante los controles realizados sobre la vía Bolombolo-Medellín el sábado en la tarde.

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El vehículo quedó a disposición de la autoridad judicial

Después de la recuperación, la motocicleta fue dejada a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites correspondientes. Ese es el estado conocido del caso, sin que se haya informado de una entrega posterior del vehículo a su propietario.

El balance no comunica capturas durante este procedimiento. La actuación reportada se concentra en la ubicación y recuperación del automotor que era requerido por la Fiscalía, por lo que no se puede atribuir el hurto a una persona a partir de esta información.

Tampoco se detallan las circunstancias en que fue sustraída la motocicleta en Medellín ni el recorrido que habría seguido desde agosto hasta su hallazgo en carretera. La información entregada permite establecer la fecha del hurto, el requerimiento judicial y el punto donde se produjo la recuperación.

Controles del Plan Cosecha en Puerto Escondido

Las actividades se desarrollaron en el marco del Plan Cosecha, con labores de prevención, registro y control a personas y vehículos. En esta oportunidad, la intervención se realizó en el kilómetro 64+300 del corredor Bolombolo-Medellín, en el sector Puerto Escondido de Amagá.

La recuperación fue presentada como parte de las acciones de la Policía Nacional para combatir el hurto de automotores y fortalecer la seguridad en los corredores viales del departamento. Los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte estuvieron a cargo del procedimiento descrito en el balance.

La información conocida no señala daños en la motocicleta, alteraciones de sus elementos de identificación o documentos falsos relacionados con el caso. Tampoco precisa un modelo o año de fabricación para esta Pulsar NS200. Esos datos no hacen parte del resultado comunicado sobre la recuperación.

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Por ahora, el caso deja una motocicleta avaluada en 13 millones de pesos recuperada y a disposición de la autoridad judicial. La información divulgada no describe otros resultados dentro de la misma intervención de tránsito.

Los trámites continuarán frente al requerimiento que tenía el automotor, después de su ubicación durante las actividades de control adelantadas el sábado en la tarde en la vía Bolombolo-Medellín.