Resumen: La Policía Nacional cumple 135 años este 5 de noviembre. El alcalde Federico Gutiérrez les agradeció a los uniformados y a sus familias desde X. La institución nació en 1891 con el Decreto 1000 y hoy tiene más de 180.000 integrantes.

La Policía cumple 135 años y Fico les dijo gracias a los uniformados y a sus familias

La Policía Nacional de Colombia cumple 135 años este jueves 5 de noviembre, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aprovechó la fecha para enviarles un mensaje de gratitud a los uniformados y a las familias que los esperan en casa.

Fico lo hizo desde su cuenta de X, en una publicación acompañada de un video de cerca de un minuto con motivo del Día de la Policía Nacional.

El mensaje del alcalde para los policías y sus familias

En su publicación, el mandatario aseguró que a cada uno de los policías les agradece «de corazón» por salir todos los días de sus casas, dejar a sus familias y proteger a las de los demás.

También quiso destacar a quienes están detrás del uniforme: las familias de los policías, que, según dijo, hacen muchos sacrificios y los esperan en casa.

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Un aniversario que se vive en las calles de Medellín

En el Valle de Aburrá, la Policía Metropolitana acompaña a diario a los ciudadanos en barrios, comunas y corregimientos, con patrullajes, planes de prevención y atención de emergencias.

La fecha sirve para recordar el trabajo de quienes patrullan las calles, atienden las emergencias y pasan las celebraciones lejos de sus familias, y también a los policías que han entregado su vida en cumplimiento del deber.

El mensaje de Fico se suma a los reconocimientos que recibe la institución en su aniversario número 135, una fecha que la ciudadanía también aprovecha para agradecerles a los uniformados.

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Este es el mensaje que publicó el alcalde:

Hoy celebramos 135 años de nuestra @PoliciaColombia 🇨🇴. A cada uno de nuestros policías, gracias de corazón por salir todos los días de sus casas, dejar a sus familias y proteger a las nuestras. Gracias también a sus familias que hacen tantos sacrificios, los esperan en casa — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 5, 2026

Así nació la Policía Nacional hace 135 años

La institución fue creada el 5 de noviembre de 1891, mediante el Decreto 1000, firmado durante el gobierno del presidente Carlos Holguín Mallarino, con el comisario francés Juan María Marcelino Gilibert como orientador de sus primeros pasos. Empezó con unos 300 hombres para velar por la seguridad de Bogotá y, con los años, llegó a todo el territorio nacional, con uniformados capacitados en derechos humanos, investigación criminal y tecnología, bajo el precepto de Dios y Patria.

Actualmente, la Policía Nacional cuenta con más de 180.000 hombres y mujeres que trabajan para proteger a más de 52 millones de habitantes. Al frente de la institución está el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, quien asumió recientemente el mando.

Además, este año la institución fue reconocida como patrimonio vivo de los colombianos mediante la Ley 2600 de 2026, una distinción que resalta el vínculo construido con las comunidades durante más de un siglo.

La Policía conmemora sus 135 años con un direccionamiento estratégico basado en tres pilares: Nuestros Policías, Servicio de Policía y Nuestra Institucionalidad, enfocados en el bienestar del talento humano, un servicio cercano al ciudadano y la transparencia.