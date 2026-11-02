«La paz no puede ser sinónimo de impunidad»: De la Espriella tras respaldo unánime de la ONU

Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella celebró el respaldo unánime (15 votos a favor) del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta de Colombia de modificar la Misión de Verificación: el organismo se concentrará en la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad, y la Reforma Rural Integral quedó en manos de las instituciones colombianas. «La paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni la soberanía puede ser negociable», afirmó.

El presidente Abelardo De la Espriella celebró este lunes el respaldo unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la propuesta de su Gobierno para modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016, una decisión adoptada con 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El jefe de Estado se pronunció a través de sus redes sociales luego de que el organismo internacional aprobara la Resolución 2833 (2026), con la que se prorroga por un año el acompañamiento de la ONU a la implementación del acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, aunque con un alcance más limitado que el que tenía hasta ahora.

El mensaje del presidente

En su pronunciamiento, De la Espriella destacó el resultado de la votación como un respaldo sin fisuras a la posición de Colombia. «A partir de ahora, la ONU concentrará su labor de verificación en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad. La Reforma Rural Integral quedará bajo la responsabilidad de las instituciones colombianas, sin la verificación de esa Misión», afirmó.

El mandatario sostuvo que la decisión «reafirma la soberanía de Colombia para asumir sus responsabilidades y definir, dentro del marco de la Constitución y la ley, los mecanismos de implementación de sus compromisos», y tuvo palabras de reconocimiento para el equipo diplomático que adelantó las gestiones en Nueva York.

«Agradezco a los 15 miembros del Consejo de Seguridad por su decisión y reconozco el trabajo de nuestro equipo diplomático, especialmente del embajador Mauricio Gaona», señaló el presidente, quien cerró su mensaje con una frase que resume la postura de su administración frente al proceso: «La paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni la soberanía puede ser negociable».

De la Espriella agregó que «Colombia necesita una paz con seguridad, justicia, instituciones fuertes y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional».

Qué decidió el Consejo de Seguridad

Con la Resolución 2833 (2026), el Consejo de Seguridad extendió el mandato de la Misión de Verificación hasta el 31 de octubre de 2027 y acogió la solicitud del Gobierno colombiano de retirar de sus funciones el seguimiento a la Reforma Rural Integral, el primer punto del Acuerdo Final firmado en noviembre de 2016.

De esa manera, la Misión vuelve a concentrarse en su enfoque original: verificar la reincorporación económica, social y política de los excombatientes y las garantías de seguridad para ellos, sus familias y las comunidades de los territorios afectados por el conflicto armado. La política de desarrollo rural queda en cabeza de las instituciones del Estado, dentro del marco legal y constitucional.

La Reforma Rural Integral había pasado a hacer parte de las tareas de verificación internacional mediante la Resolución 2673, aprobada en enero de 2023. Un año atrás, con la Resolución 2798, el Consejo ya había retirado de la Misión la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del capítulo étnico del acuerdo.

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Respaldo internacional y debate diplomático

Durante la sesión, el embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, defendió los cambios y afirmó que la presencia del organismo internacional debe acompañar la acción del Estado. «Entendemos que esta resolución significa que la presencia de las Naciones Unidas es tan importante como la presencia del Gobierno», dijo.

Gaona también hizo cuestionamientos al balance del proceso de paz. «No somos un país que esté disfrutando de los beneficios del proceso de paz; al contrario, luchamos contra sus consecuencias. Enfrentamos carteles de droga, guerrillas, organizaciones criminales, corrupción y desplazamiento forzado. Seré claro: no estamos en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad», manifestó.

El representante del Reino Unido recordó, tras la votación, que «más de 11.000 excombatientes siguen desmovilizados y comprometidos con este acuerdo» cuando se cumplen diez años de su firma, y advirtió que «la violencia y la evolución de las dinámicas del conflicto siguen amenazando a comunidades».

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que, de no haber llegado De la Espriella a la Presidencia, no habría apoyado la renovación de la Misión, mientras sectores del oficialismo colombiano respaldaron la postura asumida por el Gobierno ante el organismo multilateral.

La Misión de Verificación, establecida por el Consejo de Seguridad en julio de 2017 y encabezada en la actualidad por el eslovaco Miroslav Jenča, mantendrá el trabajo coordinado con el Gobierno nacional, la sociedad civil y las víctimas, con el objetivo de avanzar en la consolidación de la seguridad territorial por lo menos hasta octubre de 2027.

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