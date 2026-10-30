¡Respaldo unánime! ONU renovó la Misión de Verificación en Colombia hasta 2027 con nuevo enfoque

Resumen: El Consejo de Seguridad de la ONU renovó por unanimidad el mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027. La resolución, impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, excluye la Reforma Rural Integral de las funciones de la Misión y concentra su trabajo en la verificación de la reincorporación y las garantías de seguridad.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó este viernes, por unanimidad, el mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027. La votación, realizada en Nueva York, contó con 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, e incorporó una modificación solicitada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella: la salida del seguimiento a la Reforma Rural Integral de las funciones del organismo internacional.

Con la decisión, la Misión restablece su enfoque original: la verificación de la reincorporación de los excombatientes de las antiguas Farc y las garantías de seguridad para ellos, sus familias y las comunidades de los territorios afectados por el conflicto armado. La reforma rural, primer punto del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, quedará a cargo de las instituciones colombianas.

El Gobierno celebró el respaldo

La Cancillería de Colombia celebró la renovación unánime del mandato y señaló que la resolución «restablece su enfoque original en la verificación de la reincorporación y las garantías de seguridad, y reconoce la capacidad de las instituciones colombianas para liderar las políticas públicas de desarrollo rural».

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión recoge la orientación presentada por el Gobierno del presidente De la Espriella: «cumplir los compromisos del Estado, fortalecer la soberanía y orientar la cooperación internacional hacia las prioridades de Colombia».

El embajador de Colombia ante la ONU, J. Mauricio Gaona, destacó el resultado de la votación como un respaldo internacional al país. «Con 15 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, el Consejo de Seguridad aprueba resolución sobre Misión de Verificación en Colombia con nuevo enfoque: sin seguridad, la paz es solo una idea», afirmó el diplomático.

Gaona también cuestionó los resultados del proceso de paz suscrito en 2016 durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y sostuvo que Colombia todavía no disfruta de los beneficios esperados de ese acuerdo. «El Gobierno de Colombia y los millones de ciudadanos que lo eligieron no están en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad», precisó durante su intervención ante el Consejo.

Reacciones dentro del Consejo de Seguridad

La embajadora de Reino Unido ante la ONU, Sarah MacIntosh, que defendió la resolución, celebró el compromiso de Colombia con la reforma rural y el hecho de que pase a formar parte de las instituciones nacionales, con compromisos que, a su juicio, incluyen «formalizar la propiedad de la tierra» y «generar oportunidades económicas».

La representante adjunta de Estados Unidos, Tammy Bruce, aplaudió la iniciativa colombiana de «reducir el alcance de la misión a su función principal: verificar la reintegración y las garantías de seguridad». «Ese es exactamente el tipo de implicación que este Consejo debería querer ver en todos los gobiernos anfitriones: no mandatos interminables, sino gobiernos que den un paso al frente y asuman el liderazgo», agregó.

Por su parte, el embajador de Panamá, Eloy Alfaro de Alba, defendió el trabajo de la verificación internacional en materia de la reforma agraria y confió en que el cambio de mandato «no suponga una reducción de la presencia territorial de la misión».

¿Qué cambia con la nueva resolución?

La Reforma Rural Integral había sido incorporada a las funciones de la Misión de Verificación mediante la Resolución 2673, aprobada el 11 de enero de 2023. Con esa decisión, la ONU asumió el seguimiento a los compromisos sobre acceso y uso de la tierra, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes nacionales de desarrollo rural previstos en el Acuerdo Final.

Desde este viernes, ese seguimiento sale del mandato internacional y pasa a las instituciones del Estado, que ya ejecutan la reforma. La Misión mantendrá la verificación de la reincorporación económica, social y política de los antiguos integrantes de las Farc y de las garantías de seguridad en los territorios.

El año pasado, mediante la Resolución 2798 del 31 de octubre de 2025, el Consejo ya había retirado de las funciones de la Misión la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del capítulo étnico del acuerdo. Aquella votación registró 13 votos a favor y dos abstenciones; la de este viernes, en contraste, fue unánime.

Una misión creada tras la firma del acuerdo

La Misión de Verificación fue establecida por el Consejo de Seguridad mediante la Resolución 2366 del 10 de julio de 2017, tras la firma del acuerdo del 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc. Desde entonces desarrolla su trabajo con oficinas territoriales, visitas a las comunidades e informes periódicos al Consejo.

En la sesión del pasado 12 de octubre, el representante especial del secretario general y jefe de la Misión, Miroslav Jenča, informó que más de 11.000 antiguos integrantes de las Farc continúan vinculados al proceso de reincorporación a la vida civil y advirtió sobre los problemas de seguridad que enfrentan las comunidades y los excombatientes en varias regiones. Según las cifras expuestas ante el Consejo, desde la firma del acuerdo han sido asesinados 501 excombatientes.

Con la renovación aprobada este viernes, la Misión de Verificación de la ONU permanecerá en Colombia por lo menos hasta el 31 de octubre de 2027, con un mandato más concentrado en la seguridad y la reincorporación, mientras el Estado asume en cabeza propia la política de desarrollo rural.

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