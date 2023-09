La marea verde peruana clama que las niñas no deben ser madres en el día del aborto

in

Lima, 28 sep (EFE).- "Niñas no madres" se puede leer en el torso desnudo cubierto por un tul verde de una de las asistentes a la marcha por el aborto de este jueves en Lima, una protesta marcada por los últimos casos de niñas embarazadas a raíz de abusos sexuales.

"Señor, señora, no sea indiferente, violan a las niñas en la cara de la gente", gritaban las asistentes de la marea verde que atravesó varias avenidas del centro financiero de la capital peruana.

Pese a que otros años el reclamo de este día internacional es pedir el aborto legal y libre, que aún no es legal en el país andino, salvo el aborto terapéutico, en esta ocasión el tema central era la defensa de las niñas.

"El día de hoy de este 28 de septiembre estamos pidiendo que la maternidad sea una elección y no una obligación en un contexto muy fuerte de embarazos infantiles forzosos que son una tortura y bajo los cuales inclusive una niña murió hace dos días por un parto prematuro", dijo a EFE Antonella Rojas, del colectivo Asamblea Verde.

Mujeres de todas las edades gritaron con fuerza y rabia, acompañadas de tambores, "Niñas sí, madres no", "Nos violan y el Gobierno no hace nada", "Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo", "Maternidad por elección y ni por obligación", en defensa de su derecho a decidir sobre su cuerpo.

"Es preocupante porque tenemos personas bastante conservadoras representándonos en el Congreso, y asimismo no se han tenido en cuenta las recomendaciones que ha dado el Comité del Niño en el caso de Camila, que se pueda aplicar el aborto a niñas menores de 14 años en casos de violación sexual", explicó Rojas al recordar que se acaba de aprobar un proyecto de ley que reconoce derechos al no concebido.

Este martes, una menor de 13 años murió por complicaciones en el parto y hace unos meses fue sonado el caso de Mila, una niña de 11 años que estaba embarazada fruto de las violaciones de su padrastro y a la que no le dieron, en primer lugar, el acceso al aborto terapéutico.

El aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924, pero organizaciones civiles advierten que no se está ofreciendo a las niñas, que ponen en riesgo su vida al quedarse embarazas.

María Paz de la Cruz, coordinadora de campañas de Amnistía Internacional, sostuvo que los casos de niñas que quedan embarazadas está aumentando cada año, en 2022 esta cifra llegó a 1.625, según datos de Naciones Unidas, por lo que es importante exigir al Estado que garantice este derecho.

"Pedimos que el protocolo del aborto terapéutico, que es legal, se cumpla para que ninguna niña ni adolescente muera por tener que llevar un embarazo fruto de una violación", dijo Carola Suárez, también miembro de Asamblea Verde.

Añadió que la sociedad está cada vez más sensibilizada y que una de las tareas del movimiento feminista es hacer ver "que ninguna niña ha nacido para ser madre, las niñas son niñas y un embarazo es una tortura para ellas y sus cuerpos".

Por: EFE