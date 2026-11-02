Resumen: La Policía capturó a un hombre de 20 años en la carrera 12 con calle 13, en el centro de Bogotá, tras hallarle una granada de fragmentación oculta en la ropa. El detenido y el explosivo quedaron a disposición de la autoridad competente. La institución reportó antecedentes del capturado.

¡La llevaba entre la ropa! Capturan a joven con una granada en el centro de Bogotá

Un hombre de 20 años fue capturado en el centro de Bogotá después de que policías le encontraran una granada de fragmentación oculta entre sus prendas de vestir. El hallazgo se produjo durante un registro realizado en la carrera 12 con calle 13, en medio de las actividades de prevención, vigilancia y control de la Estación de Policía Santa Fe.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el procedimiento estuvo a cargo de uniformados adscritos a la Reacción Bancaria. Los agentes patrullaban por este punto de la capital cuando observaron a un ciudadano que, según la institución, cambió su comportamiento al advertir la presencia de la patrulla.

Intentó cambiar de rumbo al ver a los policías

La versión oficial señala que el hombre asumió una actitud evasiva e intentó cambiar de rumbo. Esa conducta motivó a los uniformados a abordarlo para efectuar un registro a personas, procedimiento durante el cual descubrieron el artefacto explosivo que llevaba camuflado en la ropa.

El boletín no precisa en qué prenda estaba escondida la granada ni entrega información sobre su procedencia. Tampoco indica cuál habría sido el destino del elemento o con qué propósito lo transportaba el ciudadano. Esos aspectos no fueron detallados en la información suministrada sobre la captura.

El reporte ubica el hallazgo en la carrera 12 con calle 13 y lo enmarca en las labores de patrullaje de la Estación Santa Fe. La información entregada no menciona que el procedimiento haya sido resultado de una denuncia previa o de una orden de captura: la Policía lo presentó como una detención en flagrancia.

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La granada y el capturado quedaron a disposición de la autoridad

Tras encontrar el explosivo, los policías capturaron al hombre por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, según la denominación consignada en el comunicado de la institución.

Posteriormente, tanto el detenido como la granada de fragmentación incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente. El boletín no identifica el despacho que recibió el caso ni informa sobre una audiencia, una imputación de cargos o una decisión judicial relacionada con esta captura.

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Por lo tanto, el reporte policial da cuenta del hallazgo, la incautación y la puesta a disposición, pero no de una condena por estos hechos. La responsabilidad del capturado deberá establecerse dentro del proceso correspondiente, con respeto por su presunción de inocencia.

La Policía reportó antecedentes del detenido

La institución indicó que el hombre registra antecedentes por violencia intrafamiliar y por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esa información fue incluida en el balance del procedimiento, en el que la Policía lo describió como reincidente.

Sin embargo, el comunicado no aporta fechas, circunstancias ni decisiones específicas sobre esos registros. Tampoco señala que exista una orden judicial vigente en su contra. Los antecedentes mencionados por la Policía y el nuevo hallazgo corresponden a datos distintos del reporte y no permiten dar por demostrada una responsabilidad penal en este caso.

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Canales para reportar hechos delictivos en Bogotá

Al informar sobre esta captura, la Policía Nacional reiteró su invitación a la ciudadanía para denunciar hechos delictivos o comportamientos sospechosos. La entidad recordó que estos reportes pueden hacerse a través de la línea de emergencias 123, ante el CAI o con el cuadrante más cercano.

La información divulgada no atribuye al detenido pertenencia a una organización criminal ni lo relaciona con un ataque específico. Por ahora, el caso comunicado por las autoridades se concentra en el porte del artefacto hallado durante el registro en el centro de Bogotá y en su entrega a la autoridad competente.