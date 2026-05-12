Cayó hombre que llevaba una granada mientras caminaba por Bogotá

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Resumen: La Policía capturó a un hombre en el centro de Bogotá luego de encontrarle una granada de fragmentación durante un procedimiento de requisa.

Un operativo de rutina adelantado por uniformados en el centro de Bogotá terminó con la captura de un hombre que llevaba una granada de fragmentación mientras transitaba por vías del sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires.

El procedimiento ocurrió en inmediaciones de la calle 8 con carrera 15, donde policías que realizaban labores de patrullaje observaron a un ciudadano extranjero cuyo comportamiento llamó la atención de los uniformados. Tras detenerlo para practicarle un registro preventivo, encontraron en su poder una granada.

Debido al hallazgo de la granada, fue necesaria la intervención de personal especializado antiexplosivos, que llegó al lugar para aplicar los protocolos de seguridad y verificar las condiciones del elemento incautado.

Según informó la Policía, el dispositivo mantenía activos sus mecanismos de seguridad, lo que permitió su manipulación y traslado sin generar riesgo para las personas que se encontraban en la zona.

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Luego de la inspección, el hombre, de 35 años, fue detenido por el delito relacionado con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones.

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Durante la verificación de antecedentes, las autoridades establecieron además que existía una orden judicial vigente en su contra emitida por un juzgado de Bogotá desde 2024.

Tras su detención, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen del artefacto y determinar si tendría relación con otros hechos delictivos.

Las autoridades indicaron que continúan las labores de verificación e hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencia 123 o en los CAI de la ciudad.

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