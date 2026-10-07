Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Bogotá capturó a dos hombres durante procedimientos realizados en San Cristóbal y Ciudad Bolívar. En los operativos fueron incautados un arma de fuego con dos silenciadores y una granada. Según las autoridades, estas acciones hacen parte de los operativos contra el delito que han dejado 29.356 capturas y 1.181 armas de fuego incautadas en la ciudad.

¡Tremendo arsenal! Capturan a dos hombres con arma, silenciadores y una granada en Bogotá

Dos hombres fueron capturados por la Policía de Bogotá durante procedimientos adelantados en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. En medio de las acciones fueron incautados elementos relacionados con armas y municiones.

Dos procedimientos en el sur de Bogotá

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las capturas se produjeron en hechos distintos. Uno de los procedimientos tuvo lugar en la localidad de San Cristóbal, mientras que el otro se desarrolló en Ciudad Bolívar.

En el caso ocurrido en San Cristóbal, los uniformados encontraron un arma de fuego que tenía instalados dos silenciadores. El elemento fue incautado durante el procedimiento y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El segundo operativo se llevó a cabo en Ciudad Bolívar. Allí, la Policía reportó la incautación de una granada, elemento que también fue puesto bajo custodia de las autoridades para adelantar el procedimiento correspondiente.

Las autoridades no entregaron en la información suministrada mayores detalles sobre las circunstancias específicas que llevaron a cada captura ni sobre los delitos por los cuales deberán responder los dos hombres.

Esto le podría interesar: Condenado a 21 años de prisión: atacó con un martillo a su compañera sentimental en Bogotá

Operativos contra el delito

La Policía señaló que estos procedimientos hacen parte de las acciones preventivas y operativas que se vienen desarrollando en diferentes sectores de Bogotá con el propósito de enfrentar hechos delictivos y fortalecer la seguridad en la ciudad.

¡Intentaron escapar, pero fueron detenidos! Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad En #SanCristóbal y #CiudadBolívar, la Policía capturó a dos hombres e incautó una pistola, munición, dos silenciadores y una granada de fragmentación. Uno de ellos era requerido por orden judicial por porte ilegal de armas. https://t.co/dvmYcSlcpg — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 7, 2026

Según las cifras entregadas por la institución, estos planes han permitido la captura de 29.356 personas por diferentes delitos y la incautación de 1.181 armas de fuego.

Las autoridades reiteraron la importancia de que los ciudadanos informen oportunamente sobre situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad o la convivencia.

La Policía pide denunciar

Ante cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123, canal dispuesto para recibir este tipo de reportes.

La Policía recordó que la información proporcionada por la ciudadanía puede contribuir al desarrollo de procesos investigativos y a la aplicación de las medidas correspondientes frente a quienes sean señalados de participar en hechos delictivos.