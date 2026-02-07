Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
    La gatica Raquel es de apoyo emocional para su dueña y es urgente hallarla: se perdió en Belén

    Publicado por: SoloDuque

    Raquel es una gatica de apoyo emocional, por lo que es importante encontrarla
    Minuto30.com .- Raquel es una hermosa gatica que se extravió en el suroriente de Medellín y su familia la busca afanosamente. Si la ha visto comuníquese al whatsapp de contacto.

    La gatica es de apoyo emocional de su propietaria, por lo que es de vital importancia recuperarla.

    Si la encontró, la ha visto o sabe e su paradero, comuníquese de inmediato al whatsapp 302 4554811

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


