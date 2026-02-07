La gatica Raquel es de apoyo emocional para su dueña y es urgente hallarla: se perdió en Belén

Resumen: La mascota es una pequeña gatica vista por última vez el 21 de enero en inmediaciones de Belén Rincón y La Mota
Minuto30.com .- Raquel es una hermosa gatica que se extravió en el suroriente de Medellín y su familia la busca afanosamente. Si la ha visto comuníquese al whatsapp de contacto.
La mascota es una pequeña gatica vista por última vez el 21 de enero en inmediaciones de Belén Rincón y La Mota
La gatica es de apoyo emocional de su propietaria, por lo que es de vital importancia recuperarla.
Si la encontró, la ha visto o sabe e su paradero, comuníquese de inmediato al whatsapp 302 4554811
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios