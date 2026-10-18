Resumen: Un video que muestra la erupción del volcán Dukono con excursionistas cerca del cráter se viralizó como si fuera reciente, pero la tragedia ocurrió el 8 de mayo de 2026 y dejó tres muertos. El volcán sigue activo y registró nuevas erupciones en octubre.

Minuto30.com.- En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales un video que muestra el momento en que una nube de ceniza y rocas sorprende a un grupo de excursionistas cerca del cráter del volcán Dukono, en Indonesia, acompañado de publicaciones que hablan de una reciente tragedia con tres muertos. La historia es real, pero ocurrió hace más de cinco meses: la erupción mortal se registró el 8 de mayo de 2026 y el volcán, uno de los más activos del mundo, volvió a entrar en actividad este mes de octubre.

El material que circula en plataformas como X acumula cientos de miles de reproducciones y ha generado confusión entre los internautas, pues muchos lo comparten como si se tratara de un hecho de las últimas horas. Esto es lo que realmente pasó en el Dukono y cuál es la situación actual del volcán.

La tragedia del 8 de mayo

La mañana del viernes 8 de mayo de 2026, un grupo de unos 20 excursionistas se encontraba en las inmediaciones del cráter del Dukono, ubicado en la isla de Halmahera, en la provincia de Maluku del Norte, cuando el volcán hizo erupción de forma sorpresiva. La explosión lanzó una densa columna de ceniza y una lluvia de material incandescente que cayó sobre los visitantes.

Tres personas murieron en el lugar: los singapurenses Timothy Heng y Shahin Muhrez Abdul Hamid, y la indonesia Angel Krishela Pradita. Los demás integrantes del grupo, siete ciudadanos de Singapur y diez indonesios, lograron sobrevivir y fueron evacuados en medio de un complejo operativo de rescate, dificultado por las erupciones que continuaron en los días siguientes. Los cuerpos de las tres víctimas fueron recuperados posteriormente por los equipos de búsqueda.

El guía, investigado por las autoridades

El caso tuvo un capítulo judicial. La Policía de Halmahera del Norte investigó al guía turístico Reza Selang, quien lideraba la expedición, por presunta negligencia al ignorar las alertas de peligro emitidas por las autoridades. Semanas después, el hombre fue señalado formalmente como sospechoso bajo el artículo 474 del Código Penal indonesio, que contempla la negligencia que causa lesiones o la muerte, con una pena máxima de cinco años de cárcel y una multa de hasta 500 millones de rupias.

Y es que el ascenso ni siquiera debía hacerse. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos de Indonesia (PVMBG) había emitido desde el 17 de abril una advertencia que prohibía temporalmente los ascensos al Dukono por el aumento de su actividad volcánica. El guía aseguró en su momento que no conocía la advertencia y que los pobladores de la zona tampoco le informaron sobre la prohibición.

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El Dukono volvió a hacer erupción en octubre

Lejos de estar en calma, el volcán mantiene su actividad. Según el reporte semanal del Programa Global de Vulcanismo, con información del PVMBG, la actividad eruptiva del Dukono continuó entre el 8 y el 14 de octubre, con eventos registrados por la red sísmica los días 8 y del 10 al 12 de este mes. El 10 de octubre se escucharon incluso retumbos débiles desde el puesto de observación, ubicado a 11 kilómetros del volcán.

Por esa razón, las autoridades indonesias mantienen el nivel de alerta 2, en una escala de 1 a 4, y la orden de que ninguna persona se acerque a menos de cuatro kilómetros del cráter Malupang Warirang. Medios locales reportaron nuevas erupciones los días 8, 10 y 11 de octubre, sin que hasta el momento se tengan reportes de nuevas víctimas.

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Uno de los volcanes más activos del mundo

El Dukono es uno de los volcanes más activos de Indonesia, un país ubicado sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, presenta erupciones explosivas casi continuas desde 1933, algunas de ellas acompañadas de flujos de lava.

A pesar del riesgo y de las prohibiciones vigentes, el volcán se ha vuelto un destino cada vez más popular entre excursionistas y creadores de contenido que buscan registrar de cerca sus impresionantes explosiones, una tendencia que preocupa a las autoridades y que, como lo demostró la tragedia de mayo, puede tener consecuencias mortales.

Foto: BNPB (Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia)