¡El gol lo falló él, pero los «fracasados» eran otros! Kevin Parra ahora pide perdón

Resumen: Kevin Parra, atacante de Atlético Nacional, pidió disculpas por llamar "fracasados" a sus críticos en una transmisión en vivo, tras el gol que falló ante Cúcuta. Reconoció su error y aclaró que una imagen que lo mostraba atacando a la hinchada no era suya.

El atacante de Atlético Nacional, Kevin Parra, salió a ofrecer disculpas públicas luego de la polémica que generó con unas declaraciones en las que calificó de «fracasados» a quienes lo criticaban por un gol que falló ante Cúcuta Deportivo. El jugador de 23 años reconoció que se equivocó y que no fue la manera de transmitir su mensaje.

Dónde empezó la polémica

Todo comenzó con una transmisión en vivo en TikTok, cerca de una semana después del partido en el que Nacional perdió 1-0 en Cúcuta. En ese video, el futbolista respondió a los señalamientos que recibió por la jugada que no pudo convertir. Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales.

«Todos esos que tiran que yo no sé qué y que yo no sé cuánto es puro fracasado, papi. Puro que quiso luchar con este sueño y se rindió. ¿Dónde estuvieran pasando críticas? Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno», dijo en ese momento.

Es decir, según Parra, quienes no lograron ser futbolistas terminaron dedicándose a estudiar, una frase que molestó a muchas personas, en especial a estudiantes y aficionados que consideraron que menospreciaba la educación.

De acuerdo con lo publicado por medios deportivos, el jugador también aseguró que, si hubiera marcado el gol, ahora estarían pidiendo que jugara más, y que después las críticas se desplazaron a otros asuntos, como su forma de vestir.

El gol que falló ante Cúcuta

El origen del enojo fue la jugada del martes 20 de octubre, en el estadio General Santander, por la Liga BetPlay. Cuando el equipo verdolaga buscaba el empate, hacia el minuto 59, James Rodríguez filtró un pase para dejar a Parra frente al arco.

El volante eludió a un defensa y remató, pero el balón se fue desviado por el palo izquierdo del arquero Federico Abadía. James Rodríguez se llevó las manos al rostro al ver la jugada y luego se acercó a su compañero para animarlo. Cúcuta ganó 1-0 y el fallo se convirtió en una de las imágenes del partido.

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Las disculpas de Kevin Parra

Este jueves, el jugador publicó un video en su perfil de Instagram para pedir perdón. «Paso por aquí a ofrecerles mil disculpas a toda la gente que quizás se sintió ofendida, a todos los estudiantes», comenzó diciendo.

Luego explicó: «Creo que no fue la manera, ni la forma de transmitirles el mensaje, es de humanos y de hombres reconocer nuestros errores». Y agregó: «Soy una persona que reconozco mis errores, humildemente, la verdad que me equivoqué».

En el texto que acompaña la publicación, el futbolista manifestó que está muy arrepentido de lo que dijo, que todos los días se aprende de los errores y que se está construyendo como persona. Aseguró además que de esta falla aprendió mucho.

Mensaje a la hinchada de Nacional

Parra también aprovechó para aclarar algo sobre la afición verdolaga. Según explicó, una imagen que circuló en Instagram, en la que supuestamente atacaba a los hinchas de Nacional, no era suya.

«Para toda la hinchada de Nacional, aclararles que en ningún momento, lo que se vio en una imagen de Instagram no fui yo, saben el cariño y el amor que le tengo a esta hinchada, y el respeto. Saben que todo se lo debo a este club», expresó el jugador, quien además envió un abrazo a los seguidores del equipo.

Reacciones en redes

El video de disculpas recibió miles de reacciones. Mientras algunos usuarios le enviaron mensajes de apoyo y le recordaron que todos cometen errores y tienen altibajos, otros mantuvieron las críticas y dijeron que sus palabras anteriores no se justificaban. Los comentarios reflejan el tono de la discusión que se abrió en las últimas horas alrededor del jugador.

Lo que viene para Nacional

Atlético Nacional atraviesa la recta final de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay, en la que busca asegurar su lugar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales y pelear por la ventaja deportiva. La derrota en Cúcuta fue un tropiezo en esa carrera, en un momento en que el equipo tiene varias ausencias en el ataque por lesiones.

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En ese contexto, Parra, formado en las divisiones menores del club, ha tenido oportunidades en el frente de ataque y ahora deberá lidiar con la presión de la hinchada y con la exposición que dejó la polémica. Sus disculpas buscan cerrar un episodio que se salió de control en redes sociales y que, por ahora, sigue generando debate entre los seguidores del fútbol colombiano.

Lo ocurrido deja una lección que se repite en el fútbol: las respuestas improvisadas a las críticas, y más en transmisiones en vivo, pueden terminar siendo más comentadas que el propio error en la cancha.