Hermana de Kbeto Zuleta habla de sus lesiones: las primeras cirugías buscaron estabilizar su vida

Resumen: Claudia Margarita Zuleta explicó que su hermano Kbeto sufrió traumas en tórax, abdomen y piernas, y que las primeras cirugías buscaron estabilizar su vida. El boletín 03 posterior de Sinais Vitais reporta signos de mejoría, aunque permanece en UCI. Las declaraciones familiares no equivalen a un nuevo parte médico.

Claudia Margarita Zuleta, hermana de Kbeto Zuleta, explicó que las primeras cirugías realizadas al cantante buscaron estabilizar su vida después del accidente del bus de su agrupación. La senadora señaló que el artista sufrió traumas en el tórax, el abdomen y las piernas, por lo que su atención requiere seguimiento especializado y podría implicar nuevas intervenciones.

Su testimonio permite conocer cómo ha vivido la familia las horas posteriores a la emergencia, mientras los médicos atienden a los sobrevivientes. Las declaraciones corresponden al proceso de atención tras el siniestro y deben distinguirse del boletín médico número 03 de la Clínica Sinais Vitais, que este martes 27 de octubre reportó signos de mejoría en Kbeto y su permanencia en cuidados intensivos al momento de ese corte.

Las cirugías de Kbeto Zuleta buscaron estabilizar su vida

En entrevista con Noticias Caracol, Claudia Margarita Zuleta detalló que las lesiones del cantante afectan distintas partes de su cuerpo. «Kbeto tiene traumas a nivel del tórax, a nivel abdominal y a nivel de sus piernas, que van a requerir atenciones más especializadas y seguramente una estancia hospitalaria más larga», manifestó.

La congresista explicó que los procedimientos no se realizan todos al mismo tiempo: los especialistas deben valorar primero las condiciones del paciente para determinar cuándo puede tolerar otras cirugías. De acuerdo con su relato, la prioridad de las primeras intervenciones fue preservar su vida y lograr estabilidad.

«Ayer fue sometido a unas intervenciones quirúrgicas, sobre todo para estabilizar su vida, y seguramente van a ser necesarias otras, pero los médicos dan prioridad a que él tenga condiciones fisiológicas para poder ser sometido a esas cirugías», señaló durante la conversación.

Las palabras de su hermana no fijan una fecha de alta ni anuncian que el artista haya salido de la UCI. Tampoco establecen un calendario definitivo para nuevos procedimientos: esas decisiones dependen de la valoración del equipo tratante y de su evolución.

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La familia agradeció las oraciones y la atención en Bosconia

Claudia Margarita Zuleta también habló de la angustia que han atravesado los familiares de los integrantes de la agrupación y agradeció los mensajes de solidaridad. «Muchas gracias a todos los colombianos por sus oraciones que nos han ayudado a sostenerlos», expresó.

La senadora destacó el trabajo del personal médico, asistencial y administrativo de la Clínica Sinais Vitais, en Bosconia, Cesar. Según manifestó, los lesionados han recibido la atención que han necesitado y la cercanía de la institución al lugar del accidente fue determinante durante la emergencia.

La familia mantiene la esperanza en la recuperación de los sobrevivientes, sin desconocer la complejidad de las lesiones. En su intervención, Zuleta acompañó ese mensaje de apoyo con un reconocimiento a las familias de los músicos fallecidos, a quienes expresó su solidaridad.

El boletín de la mañana debe leerse con su propio corte

El boletín número 03 de Sinais Vitais, con corte a las 10:30 de la mañana de este martes, informó que Kbeto permanece en recuperación posquirúrgica, con signos de mejoría, tratamiento especializado y vigilancia médica permanente. La institución no anunció su salida de cuidados intensivos.

Ese comunicado reportó dos pacientes todavía hospitalizados en esa clínica: uno en UCI y otro bajo atención de ortopedia y traumatología. El dato corresponde únicamente a ese centro asistencial y a esa hora; no equivale al total de personas heridas en el accidente ni al balance de quienes fueron atendidos en otras instituciones.

La distinción evita confundir las cifras mencionadas durante las primeras horas de atención con las actualizaciones posteriores. El testimonio de Claudia Margarita Zuleta explica la preocupación familiar y las lesiones sufridas por su hermano; el boletín de la clínica precisa su condición al momento del corte.

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