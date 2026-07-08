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Resumen: Un rumor sobre un supuesto segundo embarazo de Epa Colombia tomó fuerza en redes sociales luego de una publicación de su pareja, Karol Samantha, y de versiones difundidas en una emisora. Aunque las especulaciones han generado múltiples reacciones, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la influenciadora, su entorno o las autoridades. Mientras tanto, Daneidy Barrera continúa privada de la libertad cumpliendo la condena impuesta por la justicia colombiana.

¿Epa Colombia está embarazada de nuevo? Esto es lo que se sabe sobre el rumor que sacude las redes

Un nuevo rumor sobre la vida personal de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, comenzó a tomar fuerza en redes sociales y medios de comunicación durante los últimos días. La versión señala que la creadora de contenido y empresaria estaría esperando su segundo hijo, mientras continúa privada de la libertad cumpliendo la condena que le fue impuesta por la justicia colombiana.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada por la influenciadora, su pareja ni por las autoridades, por lo que sigue siendo una versión que ha despertado expectativa entre sus seguidores.

¿Cómo surgió la versión sobre un posible embarazo?

Las especulaciones comenzaron después de una transmisión de la emisora Mix, en la que una de sus locutoras aseguró que la pareja de Epa Colombia, Karol Samantha Barbosa, habría dado a entender que la empresaria estaría nuevamente embarazada.

Durante la intervención, la presentadora afirmó:

«Dice que se encuentra nuevamente en estado de embarazo».

Sin embargo, en la misma emisión también aclaró que no podía confirmar la veracidad de esa información.

«Que sea verdad o no, no sé. Lo dijo la propia mujer de la Epa Colombia (…) No sé si la situación sea real».

A partir de esas declaraciones y diferentes publicaciones en redes, el tema comenzó a difundirse rápidamente en distintas plataformas digitales.

No hay confirmación oficial

Hasta ahora, ni Daneidy Barrera, ni Karol Samantha, ni el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se han pronunciado sobre el supuesto embarazo.

Por esa razón, la información continúa sustentándose únicamente en versiones difundidas por terceros y en interpretaciones surgidas a partir de publicaciones en redes sociales.

Sería su segundo proceso de maternidad

La posibilidad de un nuevo embarazo también ha llamado la atención porque Epa Colombia ya había cumplido su deseo de convertirse en madre mediante un proceso de inseminación artificial, experiencia que compartió con sus seguidores.

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De confirmarse la información, sería el segundo hijo de la empresaria, aunque actualmente no existe evidencia oficial que permita afirmarlo.

El rumor surge en medio de su proceso judicial

Las versiones sobre un posible embarazo coinciden con el proceso judicial que enfrenta Daneidy Barrera.

La creadora de contenido cumple una condena de 63 meses de prisión por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019 en Bogotá. Además de la pena privativa de la libertad, recibió una multa económica y la prohibición de ejercer actividades comerciales relacionadas con su empresa de productos capilares durante el tiempo establecido por la sentencia.

La captura se hizo efectiva el 27 de enero de 2025 en un establecimiento ubicado en el barrio Restrepo, en Bogotá.

Continúan las denuncias por falta de comunicación

Mientras permanece recluida, personas cercanas a la influenciadora han manifestado preocupación por las dificultades para mantener contacto con ella.

Yina Calderón aseguró que ni la familia ni la defensa de Epa Colombia han podido visitarla desde que fue privada de la libertad. Posteriormente reiteró esa preocupación en sus redes sociales al afirmar:

«No nos quieren dejar a ver a Epa Colombia, no sabemos nada, hoy fue la abogada y no se la dejan ver ni siquiera a ella».

Por su parte, la abogada Wendy Herrera denunció que no le fue permitido ingresar al lugar de reclusión para reunirse con su clienta y anunció que adelantará las acciones correspondientes al considerar que se estarían vulnerando las garantías del debido proceso.

La versión sigue sin confirmarse

Aunque el supuesto embarazo ha generado una amplia conversación en redes sociales y ha sido replicado por distintos medios, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial.

La información surgió a partir de comentarios divulgados durante una transmisión de la emisora Mix y de una publicación realizada por la pareja de Epa Colombia. En consecuencia, el supuesto embarazo continúa siendo un rumor que no ha sido confirmado por las personas involucradas ni por las autoridades.