Resumen: La pareja de Epa Colombia desmintió las versiones que circulan en redes sobre una supuesta libertad condicional y aseguró que la influenciadora continúa privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de Bogotá. Explicó que no hay cambios oficiales en su proceso judicial y que cualquier decisión dependerá de las autoridades, al tiempo que pidió no difundir información falsa y agradeció el apoyo recibido.

¿Epa Colombia en libertad? Su pareja rompe el silencio y cuenta la verdad sobre la situación de la empresaria

La pareja de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, salió a desmentir las versiones que han circulado en redes sociales sobre una supuesta libertad condicional de la empresaria, aclarando que continúa privada de la libertad y que no existe confirmación oficial de ningún cambio en su situación jurídica.

A través de una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, Karol Samantha respondió a las inquietudes de los seguidores que en los últimos días han compartido imágenes y publicaciones asegurando que la influenciadora ya estaría en su casa.

La pareja de Barrera Rojas negó esa información y afirmó que se trata de contenidos sin verificación que han sido difundidos en distintas plataformas.

Desmienten rumores sobre su libertad

En su intervención, Karol Samantha fue enfática al señalar que las versiones sobre la supuesta salida de prisión no corresponden a la realidad actual del proceso judicial. Según explicó, la influenciadora continúa cumpliendo su condena bajo custodia de las autoridades.

“Amigas, cierro la cajita de preguntas respondiéndoles a todas nuevamente su pregunta sobre si es verdad o no es verdad que Dane se encuentra con nosotras en la casa. Quiero volverles a confirmar que eso es falso. O sea, todas las noticias que han salido estos días sobre Dane con imágenes de hace mucho tiempo o imágenes que ni siquiera son reales, son falsas, amiga”, expresó.

Más adelante reiteró que la situación no ha cambiado:

“Desafortunadamente, Dane aún no se encuentra con nosotras. Aún Dane no está en casa, aún Dane sigue privada de su libertad”.

De acuerdo con lo informado por su entorno, la influenciadora permanece en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, donde cumple la pena impuesta por la justicia colombiana relacionada con hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

Esto le podría interesar: ¡Blessd y ‘Dímelo Jara’ en problemas! La Fiscalía los cita por presunto secuestro y amenazas a otro artista

Situación jurídica sin cambios

En medio de la conversación pública que se ha generado alrededor del caso, también han circulado versiones sobre posibles beneficios, traslados o condiciones especiales dentro del centro de reclusión. Sin embargo, las autoridades han mantenido que no existen modificaciones en su situación actual.

Tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario han indicado que no se han autorizado cambios en su lugar de reclusión, y que la permanencia de la influenciadora en la Escuela de Carabineros responde a decisiones previamente establecidas por razones de seguridad.

Según lo expuesto en el entorno del caso, cualquier decisión sobre una eventual libertad condicional depende exclusivamente de las autoridades judiciales competentes y no de información que circule en redes sociales o versiones no oficiales.

Expectativa en redes y mensaje de su pareja

En su intervención, Karol Samantha también agradeció el respaldo de quienes siguen de cerca la situación y pidió prudencia frente a la difusión de información no verificada. Aseguró que, en caso de presentarse algún cambio en el proceso, será comunicado de manera oficial.

“Muchas gracias nuevamente por todo el apoyo, por todo el cariño. Vuelvo y les reitero que el día que eso pase, ustedes de verdad van a ser las primeras en saberlo, se los aseguro. Es una noticia que estamos esperando con muchas ansias y sé que falta poco tiempo, porque no perdamos la fe ni las esperanzas ni nada así. Así tiren puya, el tiempo de Dios es perfecto, amigas”.

Con este pronunciamiento, el entorno cercano de la influenciadora busca frenar la propagación de rumores que han circulado en plataformas digitales, mientras su situación jurídica continúa sin novedades oficiales y a la espera de decisiones futuras dentro del proceso.