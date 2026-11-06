Luto en el cine: murió Sebastián Lelio, el chileno que ganó el Óscar con «Una mujer fantástica»

Resumen: El director chileno Sebastián Lelio, ganador del Óscar por «Una mujer fantástica», murió a los 52 años en Santiago. Fue hallado sin vida en su casa de Las Condes y la Fiscalía investiga. Su familia habló de "motivos de salud". Dirigió «Gloria», «Disobedience» y «La Ola», y preparaba «Poeta chileno».

El cine latinoamericano amaneció de luto. El director chileno Sebastián Lelio Watt, uno de los cineastas de mayor proyección internacional de su país y ganador del Óscar, murió este viernes 6 de noviembre a los 52 años en Santiago de Chile.

Según lo reportado por varios medios locales, el realizador fue encontrado sin vida al mediodía en su vivienda, ubicada en la comuna de Las Condes, en el oriente de la capital chilena. Hasta ahora no hay más detalles públicos sobre lo ocurrido.

El comunicado de la familia

Las familias Lelio Kassai y Campos Watt confirmaron el fallecimiento mediante un comunicado en el que lo atribuyeron a «motivos de salud». El mensaje fue difundido en redes sociales por su pareja, la actriz Amalia Kassai. «Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros», expresaron, y lo recordaron como una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en momentos importantes de su historia.

Por su parte, el Ministerio Público informó que el fiscal jefe de Flagrancia, Jorge Reyes, estará a cargo de la investigación sobre la muerte del cineasta.

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De Mendoza a Santiago: sus inicios

Lelio nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, pero se trasladó con su familia a Chile cuando tenía apenas dos años. Pasó su adolescencia en distintas ciudades del país, entre ellas Cholguán, una pequeña localidad ubicada a casi 500 kilómetros al sur de Santiago.

Al terminar el colegio, probó suerte por un tiempo corto en el periodismo, pero pronto se matriculó en la escuela de cine de la Universidad de Chile. Allí comenzó una carrera que giró alrededor de la identidad, la libertad, las relaciones humanas y las tensiones sociales.

Sus primeros trabajos fueron los cortometrajes «4», «Cuatro», «Smog» y «Ciudad de maravillas». Luego dio el salto al largometraje con «La sagrada familia» (2006), que filmó en solo tres días. La cinta pasó por más de cien festivales y acumuló 28 premios nacionales e internacionales. Después llegaron «Navidad» (2009), con la que logró llegar al Festival de Cannes, y «El año del tigre» (2011), proyectada en el Festival de Locarno.

«Gloria» y el Óscar con «Una mujer fantástica»

El primer gran reconocimiento internacional llegó con «Gloria» (2013), protagonizada por Paulina García, quien se llevó el Oso de Plata a mejor actriz en el Festival de Berlín. Pero la consagración mundial fue con «Una mujer fantástica» (2017), con Daniela Vega en el papel principal.

La película cuenta la lucha de una mujer trans por defender su dignidad frente a la discriminación. Ganó el premio a mejor película iberoamericana en los Goya y el Óscar a mejor película de habla no inglesa en 2018, con lo que se convirtió en la primera producción chilena en recibir ese galardón. Al recibir la estatuilla, el director lo celebró en equipo: «Somos chilenos, nos gusta actuar en manada», dijo.

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Su paso por el cine internacional

Con el Óscar en la mano, Lelio amplió su carrera fuera de Chile. Dirigió «Disobedience» (2017), con las actrices Rachel Weisz y Rachel McAdams; «Gloria Bell» (2018), con Julianne Moore, y «El prodigio» (2022), con Florence Pugh, su primera producción con Netflix.

Su último gran proyecto fue «La Ola», un musical de gran escala sobre la revolución feminista de las estudiantes universitarias chilenas, que desarrolló durante siete años con un equipo mayoritariamente femenino. La película se estrenó el año pasado en Cannes, en la sección no competitiva Cannes Premiere, y dividió a la crítica. En una entrevista de mediados de 2025, el director dijo que se trataba de un juego y que quienes la vieran demasiado en serio no iban a poder entrar en ella.

En esa misma conversación habló con franqueza del clima político y cultural, y advirtió que la llamada guerra cultural ya estaba declarada y se había metido en el tejido social.

Lo que tenía en marcha

Al momento de su muerte, Lelio trabajaba en «Poeta chileno», una adaptación de la novela homónima del escritor Alejandro Zambra (Anagrama, 2020). Es una historia que gira en torno a unas pocas relaciones intensas: de pareja, de familia y de amistad. El proyecto está producido por Fábula, la casa de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, y entre sus socios internacionales figura Amazon MGM Studios.

Las despedidas

La productora que lo acompañó durante buena parte de su carrera lo despidió con «profundo dolor» y lo describió como un contador de historias de mirada sensible y valiente que marcó el cine chileno y trascendió fronteras. «Sus películas y personajes seguirán con nosotros», escribió.

El ministro de Cultura del Gobierno de José Antonio Kast, Francisco Undurraga, también lamentó la noticia. Destacó que su cine puso en el centro a personajes que pocas veces habían sido mirados y que llevó a Chile a lo más alto del mundo audiovisual. «Su sensibilidad y su obra seguirán siendo parte del legado cultural de nuestro país», añadió.

Artistas, críticos y espectadores también le dedicaron mensajes de despedida en las últimas horas. Coinciden en que su talento era tan grande como su generosidad, y en que su cine unía el placer visual con la política.

Con su partida, el cine chileno pierde a una de sus figuras más visibles, un director que ayudó a poner a su país en el mapa de los grandes festivales y que dejó una obra centrada en personajes que luchan por su libertad y su dignidad.