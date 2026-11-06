Resumen: Un mono tití cabeciblanco rescatado en la localidad de Kennedy, Bogotá, fue trasladado a Montería tras seis meses de rehabilitación. Análisis genéticos confirmaron que pertenece a poblaciones del norte de Colombia. Ya ha tenido acercamientos con una hembra y su liberación dependerá de una evaluación técnica.

¡De la caja a la libertad! Tití cabeciblanco rescatado en Bogotá ya se rehabilita en Montería

Un mono tití cabeciblanco que fue rescatado en condiciones alarmantes en Bogotá inició una nueva etapa en su proceso de recuperación: tras seis meses de atención especializada en la capital, fue trasladado a Montería para avanzar en su integración con otros individuos de su especie, un paso clave para su posible liberación.

La historia de este pequeño primate es de las que indignan. Una ciudadana lo encontró en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, metido dentro de una caja, amarrado por la cintura, con heridas, deshidratado y con signos evidentes de desnutrición. El animal era víctima del tráfico ilegal de fauna, un negocio que sigue golpeando a una de las especies más amenazadas del país.

Tras la aprehensión, la Secretaría Distrital de Ambiente lo llevó al Centro de Atención de Fauna Silvestre del Distrito, donde un equipo de profesionales le brindó atención veterinaria, una dieta adecuada y estímulos para recuperar sus comportamientos naturales. Allí pasó seis meses en observación y cuidado permanente.

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El traslado a Montería, en el departamento de Córdoba, se hizo en articulación con la aerolínea Avianca y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). La decisión no fue al azar: análisis genéticos permitieron establecer que el tití pertenece a poblaciones del norte de Colombia, por lo que esa región es su mejor opción para reintegrarse.

«La decisión de trasladar a este tití a Montería se basó en datos y criterios técnicos. Por medio de análisis genéticos pudimos establecer que pertenece a poblaciones del norte de Colombia. Con esa información, articulamos esfuerzos con Avianca y la CVS para que continuara su rehabilitación en esa región. Hoy, su interacción con otros individuos de su especie es un avance importante en ese proceso. Su posible liberación dependerá de una evaluación técnica que determine si puede sobrevivir en su hábitat natural», señaló Adriana Soto, secretaria Distrital de Ambiente.

Y las noticias desde Montería son alentadoras: desde su llegada, el tití ha avanzado en su integración y ya ha tenido acercamientos con una hembra de su especie, un comportamiento que los expertos consideran determinante para que pueda volver a la vida silvestre.

Una especie al borde del abismo

El tití cabeciblanco, también conocido como tití cabeza de algodón, es endémico del Caribe colombiano, es decir, no vive de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Está en peligro crítico de extinción: según el Instituto Humboldt, en Colombia quedarían cerca de 7.000 individuos en estado silvestre.

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Su peor enemigo es el tráfico ilegal. Estos monitos, que apenas pesan unos 400 gramos, son capturados en los bosques del Caribe para ser vendidos como mascotas, un delito que además suele implicar la muerte de las madres durante la captura de las crías. Por eso, las autoridades insisten en que cada rescate cuenta y en que la recuperación de ejemplares es fundamental para que la especie no desaparezca.

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Los números de la fauna silvestre en Bogotá

El caso de este tití hace parte de un esfuerzo mucho más grande. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, en la administración del alcalde Carlos Fernando Galán se han recuperado 16.041 animales silvestres en Bogotá, de los cuales 1.574 fueron víctimas del tráfico ilegal. En ese mismo periodo, 8.748 animales fueron devueltos a la vida silvestre y otros 259 fueron reubicados en bioparques o instituciones especializadas, porque sus condiciones no les permitían regresar de forma segura a su entorno natural.

Ante casos como el de este tití, la Alcaldía Mayor de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar animales silvestres, pues esa compra es la que alimenta la cadena del tráfico de fauna, y a denunciar cualquier caso de tenencia ilegal o comercialización de especies.

Las denuncias se pueden hacer directamente ante la Secretaría Distrital de Ambiente a través del correo electrónico fauna@ambientebogota.gov.co, o por los canales de atención de la Policía y las autoridades ambientales.

Mientras tanto, el tití rescatado en Kennedy sigue dando pasos firmes en Montería. Si la evaluación técnica final es favorable, su historia podría terminar de la mejor manera: libre, en el bosque y junto a los suyos.