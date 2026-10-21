Resumen: El DIM confirmó que Juan Fernando Quintero inició la readaptación en campo tras su lesión muscular ante Jaguares. Además, Jhan Mena, Léider Berrío y Jeison Medina recibieron el alta médica, mientras Simón Romero y Juan José Córdoba siguen en recuperación, justo en la semana del clásico ante Atlético Nacional.

Juan Fernando Quintero ya inició readaptación en campo: el parte médico del DIM antes del clásico

El Deportivo Independiente Medellín recibió este miércoles una buena noticia de cara al tramo decisivo de la Liga BetPlay: Juan Fernando Quintero inició la readaptación en campo tras la lesión muscular que lo ha tenido por fuera de las nóminas del equipo rojo en las últimas semanas.

Así lo confirmó el departamento médico del club en su reporte oficial del 21 de octubre, en el que también aparecen cinco jugadores más en distintas fases de recuperación, tres de ellos ya con alta médica y trabajando de nuevo a la par de sus compañeros.

Quintero, el regreso que más espera la hinchada

El volante creativo sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda durante el partido de Liga ante Jaguares de Córdoba. Desde entonces ha cumplido un proceso de recuperación paso a paso, y este miércoles el club confirmó que ya inició la readaptación en campo, la etapa previa para volver a trabajar con el grupo.

Aunque todavía no hay fecha oficial para su regreso a una convocatoria, el avance ilusiona a la hinchada del Poderoso, que espera contar de nuevo con su figura en la recta final del semestre.

Tres altas médicas para el equipo de Amaranto Perea

El parte médico también trajo buenas noticias en otros tres casos:

Jhan Mena , quien presentó una lesión en el bíceps femoral derecho en el juego ante Bucaramanga, ya recibió el alta médica e inició trabajos con el grupo.

, quien presentó una lesión en el bíceps femoral derecho en el juego ante Bucaramanga, ya recibió el alta médica e inició trabajos con el grupo. Léider Berrío cumplió 31 semanas de recuperación tras la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, realizada el pasado 11 de marzo, y recibió el alta médica. Ahora adelanta acondicionamiento físico.

cumplió 31 semanas de recuperación tras la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, realizada el pasado 11 de marzo, y recibió el alta médica. Ahora adelanta acondicionamiento físico. Jeison Medina, que sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo en el juego de Liga ante Junior de Barranquilla, también recibió el alta médica e inició trabajos con el grupo.

Los que siguen en proceso

Otros dos jugadores continúan con sus respectivos planes de recuperación:

Simón Romero , a quien se le realizó una artroscopia de menisco el pasado 9 de septiembre, completó seis semanas de rehabilitación y se encuentra en fisioterapia.

, a quien se le realizó una artroscopia de menisco el pasado 9 de septiembre, completó seis semanas de rehabilitación y se encuentra en fisioterapia. Juan José Córdoba, que presentó una lesión muscular en el recto femoral derecho en el partido ante Boyacá Chicó, ya inició su proceso de readaptación en campo.

Un parte que llega en la semana del clásico

El reporte médico se conoce justo en la semana en que el equipo antioqueño se prepara para el clásico paisa del próximo domingo 25 de octubre, ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot (6:10 p.m.), por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

El Poderoso llega a esa cita con la necesidad de reaccionar: viene de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa BetPlay a manos del propio Nacional y de perder como local ante Once Caldas, resultados que pusieron presión extra sobre el trabajo del técnico Amaranto Perea.

Por ahora, el club no se ha pronunciado sobre la convocatoria para el clásico, pero la evolución de Quintero y las tres altas médicas abren la puerta a que el cuerpo técnico recupere opciones en los próximos partidos, en una recta final del campeonato en la que el DIM buscará asegurar su clasificación a los cuadrangulares.

La afición espera que su capitán creativo pueda estar disponible lo antes posible para los compromisos que vienen.

Los hinchas, mientras tanto, celebraron en redes sociales el avance del volante, una de las figuras más queridas de la actual plantilla.

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