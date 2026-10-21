Resumen: Juan Carlos Vélez Uribe se posesionó como embajador de Colombia ante Ecuador ante Pedro Roa, canciller encargado. Es el octavo embajador posesionado, contando las representaciones ante ONU y OEA. Su trayectoria incluye el Concejo de Medellín, el Senado, la Aerocivil y organizaciones gremiales.

Juan Carlos Vélez Uribe se posesionó este miércoles 21 de octubre como embajador de Colombia ante Ecuador. La ceremonia se llevó a cabo en la cancilleria en Bogotá ante Pedro Roa, canciller encargado, y marca una nueva etapa en la llegada del dirigente antioqueño a la representación diplomática colombiana en el vecino país. Vélez Uribe representará al Gobierno de Abelardo de la Espriella ante Ecuador.

La posesión ocurrió en la tarde de este miércoles. Vélez Uribe es el octavo embajador posesionado, en un conteo que incluye las representaciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El nuevo embajador llega a una misión que tiene entre sus asuntos la relación política, comercial y de cooperación entre Colombia y Ecuador. Su designación ya había sido informada por Minuto30, después de la publicación de su hoja de vida y del beneplácito del Gobierno ecuatoriano. La ceremonia de posesión constituye ahora la novedad frente a ese anuncio inicial.

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Juan Carlos Vélez Uribe asume la representación ante Ecuador

La misión diplomática en Quito comprende una agenda en la que se cruzan los vínculos entre los dos gobiernos, el intercambio económico y los asuntos que afectan a las comunidades de la frontera. La cooperación y la protección de los ciudadanos colombianos residentes en Ecuador también hacen parte del trabajo de la representación colombiana en ese país.

El nombramiento de Vélez Uribe había avanzado durante las últimas semanas. El 9 de octubre se conoció la publicación de su hoja de vida en el portal de la Presidencia y, para entonces, ya se había informado que contaba con el beneplácito ecuatoriano. Este antecedente permite distinguir el proceso de designación de la posesión que se cumplió este miércoles ante el canciller encargado.

La llegada del dirigente antioqueño a la embajada suma a su recorrido público una responsabilidad en el servicio exterior. Su experiencia se ha desarrollado en escenarios locales y nacionales, tanto en cargos de elección popular como en entidades del Estado y organizaciones gremiales. Ese recorrido incluye el Concejo de Medellín, el Senado de la República y la dirección de la Aeronáutica Civil.

Una trayectoria entre la gestión pública y los gremios

Vélez Uribe es abogado de la Universidad de Medellín y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Su formación también incluye un diplomado en Finanzas de la Universidad EAFIT y estudios de Defensa y Seguridad Nacional en la Universidad Militar Nueva Granada. Buena parte de su actividad política y profesional ha estado vinculada con Antioquia.

Antes de llegar al Congreso, fue edil y concejal de Medellín. Dirigió la Aeronáutica Civil entre 2001 y 2005 y posteriormente estuvo al frente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). Entre 2007 y 2014 ejerció como senador, una etapa de su trayectoria en la que participó en la actividad legislativa nacional.

En el ámbito gremial también dirigió Fendipetróleo. A ello se suma su participación en la política local como candidato a la Alcaldía de Medellín en 2015. Su hoja de vida reúne, de esta manera, experiencia en la administración pública, el transporte aéreo, el turismo y la representación de sectores empresariales.

La agenda de la embajada ante Ecuador tendrá como contexto los vínculos políticos, comerciales y culturales que comparten ambos países. En la información conocida sobre su designación se mencionaron la integración fronteriza, la cooperación en seguridad, los proyectos de desarrollo regional y la atención a connacionales como parte de los asuntos relacionados con la misión en Quito.

Con la posesión de este miércoles, Vélez Uribe inicia esta nueva etapa de su trayectoria como representante de Colombia ante Ecuador. El acto ante Pedro Roa, canciller encargado, se suma al proceso de conformación de las representaciones diplomáticas y quedó registrado en las imágenes y el video de la ceremonia.

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