    ¡Jóvenes de 11! El bus accidentado en Segovia transportaba 45 personas: más detalles

    El bus, que cubría la ruta desde la Costa hacia Medellín, se salió de la calzada y cayó a un abismo.

    Publicado por: SoloDuque

    bus con egresados del liceo antioqueño de bello
    Un bus que transportaba una excursión se fue por un precipio en el nordeste de Antioquia. Foto: Redes Sociales
    Minuto30.com .- La grave tragedia se registró en la madrugada de este domingo 14 de diciembre en el Nordeste antioqueño, cuando un bus que transportaba una excursión de promoción de estudiantes de grado 11° sufrió un siniestro vial fatal.

    El accidente ocurrió en la zona rural del municipio de Remedios, en la vía nueva. El bus, que cubría la ruta desde la Costa hacia Medellín, se salió de la calzada y cayó a un abismo.

    El vehículo transportaba aproximadamente 45 personas, en su mayoría jóvenes y sus acompañantes.
    Operativo de Emergencia

    Al momento, organismos de socorro de los municipios cercanos, como Segovia y Remedios, están en el sitio del siniestro para iniciar las labores de rescate y atención de los heridos.

    La magnitud del accidente hace prever un elevado número de víctimas.

    Lea también: En desarrollo. ¡Atención! Bus con excursión se fue por un precipicio en Segovia

    Alcaldía de Bello confirma que los jóvenes del bus accidentado en Segovia son del Liceo Antioqueño

    Aquí más Noticias de Bello

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


