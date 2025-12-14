Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Alcaldía de Bello confirma que los jóvenes del bus accidentado en Segovia son del Liceo Antioqueño

Minuto30.com .- La Alcaldía de Bello ha emitido un comunicado preliminar lamentando el siniestro vial ocurrido recientemente en el municipio de Remedios (Nordeste antioqueño), debido a que las víctimas serían de la comunidad educativa de la ciudad.

La administración local confirmó que en el accidente de Remedios son recién egresados de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello.

Se esperan noticias

La Alcaldía de Bello lamentó profundamente lo sucedido y extendió un mensaje de solidaridad:

“Como Alcaldía de la ciudad lamentamos lo sucedido y nos unimos en oración por las personas fallecidas.”

Actualmente, las autoridades de Bello están recabando la información relevante del caso para poder emitir una ampliación oficial sobre el las circunstancias del fatal accidente.

Se espera que los detalles sean compartidos en los próximos minutos.

