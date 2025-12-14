Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Alcaldía de Bello confirma que los jóvenes del bus accidentado en Segovia son del Liceo Antioqueño

    La administración local confirmó que en el accidente de Remedios son recién egresados

    Publicado por: SoloDuque

    Alcaldía de Bello confirma que los jóvenes del bus accidentado en Segovia son del Liceo Antioqueño

    Resumen: Las autoridades de Bello están recabando la información relevante del caso para poder emitir una ampliación oficial sobre el las circunstancias del fatal accidente.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Alcaldía de Bello ha emitido un comunicado preliminar lamentando el siniestro vial ocurrido recientemente en el municipio de Remedios (Nordeste antioqueño), debido a que las víctimas serían de la comunidad educativa de la ciudad.

    La administración local confirmó que en el accidente de Remedios son recién egresados de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello.

    Se esperan noticias

    La Alcaldía de Bello lamentó profundamente lo sucedido y extendió un mensaje de solidaridad:

    “Como Alcaldía de la ciudad lamentamos lo sucedido y nos unimos en oración por las personas fallecidas.”

    Actualmente, las autoridades de Bello están recabando la información relevante del caso para poder emitir una ampliación oficial sobre el las circunstancias del fatal accidente.

    Se espera que los detalles sean compartidos en los próximos minutos.

    Lea también: En desarrollo. ¡Atención! Bus con excursión se fue por un precipicio en Segovia

    Lea también: Línea Habilitada: Gobernación de Antioquia ofrece información oficial a familias de víctimas del accidente en Remedios

    Aquí más Noticias de Bello

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.