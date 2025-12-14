¡Atención! Bus con excursión se fue por un precipicio en Segovia

Resumen: Autoridades y cuerpos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro; Bomberos de Segovia y Remedios atienden la emergencia y se encuentra realizando intensas labores de rescate
Minuto30.com .- Un grave accidente se registró la mañana de este domingo, 14 de diciembre, cuando un bus que transportaba una excursión se fue por un precipio en la vía que conduce al municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño.
Autoridades y cuerpos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro; Bomberos de Segovia y Remedios atienden la emergencia y se encuentra realizando intensas labores de rescate y atención de los ocupantes del vehículo en la el lugar del accidente.
Balance Preliminar
La prioridad es el rescate de los ocupantes y la verificación completa de la situación, mientras se asegura la zona para las labores pertinentes.
Noticia en desarrollo…
