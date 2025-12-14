Menú Últimas noticias
    ¡Atención! Bus con excursión se fue por un precipicio en Segovia

    La prioridad es el rescate de los ocupantes y la verificación completa de la situación

    Publicado por: SoloDuque

    bus con egresados del liceo antioqueño de bello
    Un bus que transportaba una excursión se fue por un precipio en el nordeste de Antioquia. Foto: Redes Sociales
    Resumen: Autoridades y cuerpos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro; Bomberos de Segovia y Remedios atienden la emergencia y se encuentra realizando intensas labores de rescate

    Minuto30.com .- Un grave accidente se registró la mañana de este domingo, 14 de diciembre, cuando un bus que transportaba una excursión se fue por un precipio en la vía que conduce al municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño.

    Autoridades y cuerpos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro; Bomberos de Segovia y Remedios atienden la emergencia y se encuentra realizando intensas labores de rescate y atención de los ocupantes del vehículo en la el lugar del accidente.

    Balance Preliminar

    La prioridad es el rescate de los ocupantes y la verificación completa de la situación, mientras se asegura la zona para las labores pertinentes.

    Noticia en desarrollo…

    Aquí más Noticias de Antioquia

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


