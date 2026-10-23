Centro de Medellín, a pulso de escoba: 17 jornadas de limpieza en cinco puntos

Resumen: La Alcaldía de Medellín adelanta jornadas de limpieza, control y recuperación del espacio público en cinco zonas priorizadas del Centro, en la comuna 10-La Candelaria. En ocho semanas se han hecho 17 jornadas que abarcan 179.314 metros cuadrados. El balance incluye zonas verdes y áreas duras limpiadas, jardineras y siembra de plantas, y oferta institucional para 906 habitantes de calle.

La Alcaldía de Medellín adelanta jornadas de limpieza, control y recuperación del espacio público en cinco zonas priorizadas del Centro de la ciudad, como parte de la estrategia Medellín, Tacita de Plata. El propósito, según la Alcaldía de Medellín, es mejorar las condiciones ambientales y fortalecer el cuidado de los espacios de uso común.

Las intervenciones se concentran en la avenida De Greiff, la Plazuela Zea, la glorieta de la Minorista, los alrededores de la Institución Educativa San Benito y las plataformas del viaducto de la avenida Oriental. Todos estos puntos están en la comuna 10-La Candelaria, la zona que reúne buena parte de la actividad comercial, institucional y cultural del Centro.

Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Así avanzan las 17 jornadas en el Centro

De acuerdo con la Alcaldía, durante las últimas ocho semanas se han desarrollado 17 jornadas que abarcan 179.314 metros cuadrados de espacio público. Es decir, en poco más de dos meses las jornadas de limpieza han llegado a un área equivalente a decenas de manzanas de la ciudad.

Las actividades hacen parte del Plan Focalizado del Modelo de Gobernanza Distrital, coordinado por la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos. La dependencia es la encargada de articular las acciones de limpieza, control y atención social en esta parte de Medellín.

Sobre el alcance del plan habló Juliana Coral Posada, gerente del Centro y Territorios Estratégicos: “Las intervenciones no son aisladas, sino un trabajo que mantendremos en el Centro de Medellín. Nuestro propósito es mejorar las condiciones de estas áreas”.

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Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Más de 640 metros cúbicos de residuos recolectados

En materia ambiental, las jornadas han permitido limpiar 99.832 metros cuadrados de zonas verdes y barrer 28.749 metros cuadrados de áreas duras, como andenes, plazoletas y vías peatonales. Según el balance oficial, el trabajo también incluye la recolección de residuos, que supera los 640 metros cúbicos.

La recuperación ambiental no se limita a la limpieza. El balance reporta la construcción de 55 metros cuadrados de jardineras, la siembra de 136 plantas y la adecuación de otros 34 metros cuadrados para nuevas siembras, con lo que se busca devolverle un uso más amable al espacio público.

Atención social a habitantes de calle

El plan también contempla acciones sociales dirigidas a habitantes de calle. Hasta ahora, 906 personas han recibido oferta institucional y 23 han sido remitidas para atención médica, de acuerdo con sus necesidades.

La Alcaldía presenta esta atención como parte de la misma estrategia: no solo limpiar y controlar el espacio público, sino acompañar la intervención con la oferta de servicios de las entidades distritales.

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Plaza Botero, otro punto clave de la estrategia

La Alcaldía de Medellín también busca preservar la Plaza Botero, uno de los principales referentes artísticos y culturales de Medellín, ubicada cerca del Museo de Antioquia y del Palacio Rafael Uribe Uribe. El mantenimiento de este espacio apunta a proteger el patrimonio, mejorar la experiencia de residentes y turistas y promover la apropiación ciudadana de los lugares emblemáticos del Centro.

Con estas acciones, la Alcaldía busca mantener las jornadas de limpieza en el tiempo y articular la limpieza, el control del espacio público y la atención social. La estrategia plantea que la recuperación del Centro de Medellín no depende únicamente de los operativos institucionales, sino también del compromiso de la ciudadanía con el cuidado de la ciudad.