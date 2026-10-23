Resumen: Medellín modernizó la plataforma digital para registrar animales de compañía y tramitar el permiso de tenencia de perros de manejo especial, un trámite obligatorio cuyo incumplimiento puede costar una multa de 16 salarios mínimos diarios. Estos son los requisitos y el paso a paso.

¡Ojo! Si tiene un perro de manejo especial en Medellín debe registrarlo o le cae una multa de 16 salarios

La Alcaldía de Medellín anunció la modernización de la plataforma digital para el registro de animales de compañía y la expedición del permiso de tenencia de perros de manejo especial, un trámite que es obligatorio para los dueños de ciertos caninos en la ciudad y que, si no se hace, puede salir muy costoso.

La herramienta, liderada por la Secretaría de Medio Ambiente y fortalecida tecnológicamente por la Secretaría de Innovación Digital, busca promover la tenencia responsable, mejorar el seguimiento de la información animal y facilitar los trámites para los ciudadanos. Quienes tengan un perro o un gato en casa pueden ingresar a www.medellin.gov.co/animales para registrarlo como animal de compañía o iniciar la solicitud del permiso de tenencia de perros de manejo especial.

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¿Qué es un perro de manejo especial?

En Colombia, la legislación establece la categoría de caninos de manejo especial para determinados animales que, por sus características, antecedentes o comportamiento, están sujetos a medidas específicas de tenencia y control. De acuerdo con el artículo 126 de la Ley 1801 de 2016, esta clasificación incluye a los perros que han tenido episodios de agresión contra personas u otros perros, los que han sido adiestrados para el ataque y la defensa, y los pertenecientes a las razas, cruces o híbridos contemplados en la normativa.

Entre las razas incluidas en esta clasificación están el American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, Presa Canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier y Tosa Japonés, además de sus cruces o híbridos.

La expedición del permiso permite identificar al animal y a su tenedor, mantener actualizada la información y verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Pero cuidado: en Colombia, si una persona es sorprendida por la Policía con un perro de manejo especial y no cuenta con el permiso de tenencia, puede recibir una multa económica tipo 4, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

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Requisitos para solicitar el permiso en Medellín

Los ciudadanos que tengan perros de manejo especial deben presentar la documentación requerida a través de la plataforma digital habilitada por la Administración Distrital. Estos son los documentos solicitados:

Fotografía frontal y de perfil del perro.

del perro. Número de microchip de identificación.

de identificación. Póliza de responsabilidad civil extracontractual con cobertura mínima de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

con cobertura mínima de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Certificado de sanidad expedido por la Secretaría de Salud.

expedido por la Secretaría de Salud. Registro de vacunación completo y vigente.

Una vez presentada la documentación, la Secretaría de Medio Ambiente revisa la solicitud y, si cumple con los requisitos, aprueba el trámite y genera el certificado de tenencia.

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Una plataforma más ágil y con inteligencia artificial

Entre las nuevas funcionalidades de la plataforma está la incorporación de inteligencia artificial para apoyar la identificación del animal a partir de la fotografía cargada por el ciudadano, así como un flujo de revisión documental para las solicitudes de manejo especial. La herramienta también permite descargar el permiso con un código QR, que facilita la verificación de la información registrada por parte de las autoridades.

Según Elizabeth Coral Duque, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal de la Secretaría de Medio Ambiente, el registro permitirá conocer mejor la distribución de los animales de compañía en la ciudad y orientar los servicios institucionales hacia los territorios que más lo necesiten. Por su parte, Diana Ochoa Henao, subsecretaria de Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación Digital, destacó que las actualizaciones mejoran la seguridad y la eficiencia del proceso, desde el registro de los datos hasta la aprobación de los documentos.