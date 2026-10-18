Resumen: El director de la Policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, lamentó el fallecimiento del subintendente Jonatan Moreno, a quien acompañó en su ascenso pocos días antes en el Hospital Central de Bogotá. Llevaba 16 años de servicio.

Muere el subintendente Jonatan Moreno, a quien la Policía ascendió en el hospital

Minuto30.com.- La Policía Nacional lamentó el fallecimiento del subintendente Jonatan Moreno, quien falleció mientras luchaba contra una enfermedad. La noticia fue dada a conocer este domingo 18 de octubre por el director general de la institución, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, a través de su cuenta en la red social X.

El mensaje del director de la Policía

«Con profundo dolor lamento el fallecimiento de nuestro subintendente Jonatan Moreno, a quien hace pocos días acompañé en su ascenso, mientras luchaba contra una enfermedad», escribió el general Barrera Peña en su publicación.

El director agregó: «Su vocación de servicio permanecerá en nuestra memoria. Paz en su tumba». El mensaje, que cerró con el lema institucional #DiosYPatria, fue acompañado de un video en blanco y negro con imágenes del ascenso del uniformado.

Un ascenso en el hospital

El subintendente Jonatan Moreno había recibido su ascenso el pasado 9 de octubre, en el Hospital Central de Bogotá, donde permanecía hospitalizado. El mayor general Barrera Peña se desplazó hasta el lugar para entregarle personalmente la insignia que lo acreditaba en el nuevo grado, en compañía de su familia.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional en esa ocasión, Moreno hacía parte de los uniformados del Nivel Ejecutivo que iban a ser ascendidos en la ceremonia institucional, en la que fueron reconocidos 16.442 policías en todo el país. Su estado de salud le impidió asistir al acto, por lo que la institución llevó el reconocimiento hasta su habitación.

Quién era Jonatan Moreno

Jonatan Moreno llevaba 16 años de servicio en la Policía Nacional. Se desempeñaba como operador de despacho en el Centro Automático de Despacho, conocido como CAD, de Puente Aranda, en Bogotá.

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Según la información de la institución divulgada a comienzos de octubre, el uniformado enfrentaba una leucemia linfoblástica aguda y estaba internado desde el 1 de octubre. En el mensaje que publicó el día del ascenso, el director de la Policía señaló que «detrás de cada uniforme hay una historia, una familia y sueños que merecen ser acompañados».

Una visita enmarcada en el bienestar de los policías

Ese mismo día, el general Barrera Peña visitó además al patrullero Ariel Antonio Terán, quien se recupera de una lesión sufrida mientras atendía un caso de violencia intrafamiliar en Bogotá, y a un niño de 11 años de una familia policial que enfrenta dificultades de salud.

La Policía Nacional explicó que estas visitas hacen parte de las acciones de su dimensión institucional denominada «Nuestros Policías», orientada al bienestar de los uniformados y de sus familias, y que buscan mantener el acompañamiento a los integrantes de la institución durante situaciones personales y familiares difíciles.

Las palabras de la institución

En su mensaje, el mayor general Barrera Peña recordó que acompañó personalmente al subintendente en el momento de su ascenso, pocos días antes de su fallecimiento, y resaltó su vocación de servicio como un legado que permanecerá en la memoria de la Policía Nacional.

Luto en la institución

El fallecimiento del subintendente Moreno se conoce pocos días después de que la institución reconociera sus 16 años de trayectoria con el ascenso que recibió en su habitación del hospital.